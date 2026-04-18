Voormalig topjudoka (50) Dennis van der Geest heeft eerder in de week een operatie ondergaan. De wereldkampioen van 2005 laat in een update op zijn socials weten hoe het nu met hem gaat.

'Met gierende banden'

Zaterdag kwam er een nieuwe post van de inmiddels geopereerde Van der Geest. In een video op Instagram is te zien dat Van der Geest, die na zijn sportloopbaan onder meer tv-presentator werd, buitenshuis van een trapje loopt op krukken. Hij schrijft: "24 uur na de operatie op de terugweg! Met gierende banden", zo grapt hij over zijn lage looptempo.

In het bijschrift volgen meer details over de ingreep: "Gisteren om 9:15 geopereerd. Eén dag later loop ik al zo naar buiten. Ongelofelijk wat er tegenwoordig allemaal kan! Nu stapje voor stapje naar volledig herstel."

Medicijnen

In een story op Instagram laat Van der Geest zien welke materialen na de operatie in zijn lichaam zijn achtergebleven (zie screenshot). Ook toont hij een handjevol medicijnen die als ontbijt dienen en die door hem worden bestemeld als 'lekker laag in de calorieën'.

Loopbaan

De 51-jarige Van der Geest maakte in zijn actieve carrière furore als judoka. De Haarlemmer komt uit een echte judo-familie aangezien zijn vader Cor van der Geest zijn coach was en ook zijn broer Elroy een bekend judoka was. Van der Geest werd van 1995 tot 2004 telkens Nederlands kampioen in zijn gewichtsklasse. Van der Geest was actief in de klasse boven de 95 kilo.