Een maand na zijn heupoperatie deelde ex-topjudoka Dennis van der Geest een bijzonder moment op Instagram. De oud-wereldkampioen laat zien dat zijn herstel de goede kant op gaat, al gaat het nog niet in het tempo waar hij aan gewend was.

Van der Geest onderging begin april een heupoperatie waarbij hij een nieuwe heup kreeg. De 50-jarige presentator en voormalig topjudoka hoopt daarmee weer soepel en pijnloos te kunnen bewegen. Vijf dagen na de ingreep liet hij al weten dat het goed ging. "Het voorzichtig lopen met één kruk gaat me goed af", schreef hij destijds op Instagram.

Langdurige revalidatieperiode

De revalidatieperiode betekende ook dat Van der Geest veel tijd moest invullen. Hij greep die periode aan om nieuwe hobby's uit te proberen. Van een beat in elkaar stampen op een Casio-keyboard tot gitaarspelen, sudoku's oplossen en een Rubiks kubus erbij pakken. "Iemand nog andere tips om de tijd te doden? Liefst geen punniken of haken", vroeg hij zijn volgers smekend.

Ook muziek bleek een uitlaatklep. Met een van zijn kinderen zong hij een woordloze melodie, waarna iemand opperde dat hij zich moest opgeven voor een tv-zangcompetitie. Van der Geest counterde droogjes: "Ja maar dan wel graag blind en deaf audition voor mij graag."

Nieuwe mijlpaal

Nu, een maand later, is er een nieuwe mijlpaal. Van der Geest stapte voor het eerst weer op de fiets én dan niet zomaar een hometrainer in de sportschool. "Precies een maand geleden geopereerd. En voor het eerst weer op de fiets. Tempo van een slak, trots van een kampioen", schreef hij bij de video. De tocht ging nog langzaam, maar Van der Geest laat zich niet uit het veld slaan. "Een slak komt ook vooruit."

Roemrijke carrière

Van der Geest geldt als een van de grootste judoka's die Nederland ooit heeft voortgebracht. Hij komt uit een echte judofamilie, zijn vader Cor was zijn coach en zijn broer Elroy was eveneens een bekend judoka. Van 1995 tot 2004 werd hij ieder jaar Nederlands kampioen in zijn gewichtsklasse, actief in de klasse boven de 95 kilo.

In 2004 pakte hij brons op de Olympische Spelen in Athene, een jaar later kroonde hij zich tot wereldkampioen in de open klasse op het WK in Caïro. Na zijn actieve carrière maakte hij de overstap naar de televisie als presentator.

