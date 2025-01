Het is Sanne van Dijke in Parijs niet gelukt om haar prestatie van drie jaar geleden in Tokio te herhalen. Destijds eindigde ze als derde, maar dit keer werd de 29-jarige Nederlandse judoka in de strijd om het brons verslagen. Van Dijke won op de vorige Olympische Spelen al brons en wie haar geschiedenis kent, weet hoe beladen die medaille was voor haar.