Het Nederlandse Judo beleefde extreem slechte Olympische Spelen in Parijs in 2024. Sindsdien is er een hoop verandert bij de bond. In aanloop naar de EK merken de bondscoach en judoka's dat de stijgende lijn is ingezet. "We hebben heel goed geluisterd naar wat er is gebeurd."

Voor het eerst in 40 jaar namen de Nederlandse judoka's geen medaille mee naar huis van de Spelen. Er moest iets gaan veranderen na de slechte prestaties, waarna directeur Gijs Ronnes werd ontslagen. Anthonie Wurth werd als interim-manager aangesteld en inmiddels is de functie overgenomen door Guillaume Elmont. Onder zijn leiding is de bond weer de goede weg ingeslagen.

Er kwam ook een nieuwe bondscoach: Mark van der Ham. Hij vertelt tegen Sportnieuws.nl over de drastische veranderingen na de roerige periode. "Ik denk dat we een veel kalmere werking hebben, veel minder onrust", zegt hij. "Daardoor kunnen we concreter bezig zijn met waarvoor we hier zijn. We kunnen de energie steken in trainen en beter worden. En niet te veel randzaken daar omheen."

Bovendien is er een veiligere werkomgeving gecreëerd. "Onder leiding van Guillaume hebben we daar veel sessies over, hoe dat goed weg te zetten", legt Van der Ham uit. "We hebben heel goed geluisterd naar wat er is gebeurd en hoe dat is ontstaan." Nu wordt er veel minder druk uitgeoefend op sporters. "We moeten ons gewoon bezighouden met de ontwikkeling van sporters en dan is het aan de sporter zelf om daarin mee te gaan."

'Ze stralen veel vertrouwen uit'

Ook judoka Simeon Catharina is positief over de ontwikkelingen. "Ik ben heel erg tevreden met de personen die zijn aangesteld er is gewoon heel veel judokennis binnengehaald en daar ben ik heel tevreden mee", zegt hij. "Ik denk dat het judo in Nederland hier wel op kan bouwen. Ze stralen ook heel veel vertrouwen uit, dus ik denk dat we op de goede weg zijn."

Catharina hoopt op de EK in het Georgische Tbilisi mee te strijden om de medailles. Hij won deze week nog brons op de Grand Slam in die stad in de klasse tot 100 kilogram.