De weg naar de EK judo in Tbilisi verloopt voor Sanne van Dijke allesbehalve normaal. Waar de Brabantse topjudoka mikt op haar derde Europese titel, werd haar voorbereiding plotseling op bizarre wijze verstoord door een medisch noodgeval in - nota bene - Oezbekistan.

In de nacht voor een belangrijk toernooi in Oezbekistan ging het volledig mis voor Sanne van Dijke. De topjudoka werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis na hevige buikpijn. De diagnose: een acute blindedarmontsteking. Een operatie volgde al snel, maar daardoor kwamen haar sportieve plannen abrupt tot stilstand. Wat daarna volgde, was een ervaring die ze niet snel zal vergeten.

Barre omstandigheden

"Ik lag in een ziekenhuiskamer met insecten. En kakkerlakken die over de vloer liepen," vertelt Van Dijke in een interview met De Telegraaf. Haar situatie was dermate schrijnend: een gedeelde kamer zonder privacy, geen gordijnen en een totaal andere standaard dan ze gewend was in Nederland.

De omstandigheden waren niet alleen fysiek zwaar, maar ook mentaal uitdagend. Door de taalbarrière voelde Van Dijke zich geïsoleerd en onzeker over haar situatie. Ze wist niet hoe lang ze moest blijven en kon nauwelijks communiceren met het personeel. "Ik voelde me eenzaam en slecht," gaf de Brabantse toe. Pas na de operatie, toen de pijn afnam, kwam er ruimte om de situatie enigszins te accepteren.

Ondanks de extremiteiten waar Van Dijke mee te kampen had, kijkt ze met respect terug op de medische zorg die ze kreeg in het Oostblokland. Toch laat de ervaring zien hoe kwetsbaar topsporters zijn wanneer ze ver van huis opeens te maken krijgen met fysieke malheur.

Herstel

Het leven van de 30-jarige Van Dijke staat momenteel nog altijd in het teken van herstellen. Daardoor is het nog maar de vraag hoe en of ze kan presteren op de Europese kampioenschappen in Georgië. "Deze Europese titelstrijd komt misschien net te vroeg. Tijdens de operatie gingen ze door mijn buikwand. Daar moet je echt wel even van herstellen. Maar ik voel me niet beperkt. En het scheelt dat het geen blessure is.” Op Instagram laat ze echter weten met goede moed toe te werken naar het eindtoernooi.

Grote doel

Haar ambitie blijft echter onveranderd. Van Dijke wil pieken richting de Olympische Spelen van 2028. Dat doet ze met een positieve mindset. "Ik heb in elk geval voor het eerst sinds de Spelen van Tokio weer iedere dag het gevoel dat ik alles uit mijn lichaam kan halen", besluit de topjudoka.