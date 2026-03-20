Judoka Guusje Steenhuis (33) kondigt aan per direct te stoppen met topsport. De tweevoudig olympiër kiest voor een maatschappelijke carrière.

Het was fantastisch en het is goed zo", kondigt Steenhuis haar afscheid aan via Instagram samen met TeamNL.

Winnares van 'historisch brons'

Steenhuis kwam uit in de categorie tot 78 kilogram. Daarin behaalde ze op de wereldkampioenschappen een zilveren en twee bronzen medailles en leverde ze in 2023 een bijdrage aan de bronzen teammedaille. Ze haalde vier keer de finale op de Europese kampioenschappen, maar verloor die vier keer. Op de Olympische Spelen kwam ze in twee deelnames niet verder dan een zevende plaats.

"We zijn haar ontzettend dankbaar voor alles wat ze heeft betekend voor het judo", schrijft TeamNL Judo over haar. De nationale judoselectie is lovend over haar "onmisbare rol in het historische teambrons in 2023". Tegen de NOS zegt Steenhuis dat ze zich gaat richten op haar carrière als fysiotherapeut.

Maatschappelijke carrière

"Ik merk de afgelopen maanden en eigenlijk het afgelopen jaar dat mijn doelen in mijn leven steeds meer gericht zijn op dingen buiten judo", vertelde Steenhuis voor de camera van de omroep. Ze wil leren ontdekken wie ze buiten 'judoka Guusje' is. "Het geeft mij meer energie om dat avontuur aan te gaan."

Ondanks dat haar prijzenkast uitpuilt van de zilveren en bronzen medailles, vindt Steenhuis het niet jammer dat ze nooit goud heeft gewonnen. "Iedere medaille heeft zijn eigen verhaal en proces ernaartoe. Dat vind ik ook wel heel mooi en daar heb ik veel van geleerd. Dat kan ik de rest van mijn leven meenemen. Dat is heel waardevol."