Keniaanse favoriet wint marathon van Rotterdam, wind gooit roet in het eten

De marathon van Rotterdam is gewonnen door de Keniaan Geoffrey Kamworor. Waar de organisatie de hoop en het doel had om het parcoursrecord gebroken te zien worden, daar gooide de wind roet in het eten in de Nederlandse havenstad.

Kamworor is de opvolger van Abdi Nageeye als winnaar van de marathon van Rotterdam. De 32-jarige favoriet plaatste na 37 kilometer zijn beslissende versnelling en kwam na 42,195 kilometer solo over de finish op de Coolsingel. Kamworor bleef met 2.04.33 bijna een minuut boven het parcoursrecord van de Belg Bashir Abdi uit 2021 (2.03.36). Regasa werd tweede in 2.05.07, voor Debele (2.05.26).

Dit is waarom Sifan Hassan de Rotterdam Marathon links laat liggen en liever in Londen loopt Het is een van de grootste sportevenementen van Nederland: de Rotterdam Marathon van zondag 13 april. De miljoen toeschouwers die jaarlijks aan de kant staan, droomden ongetwijfeld van een deelname van de populairste marathonloopster die Nederland ooit kende: Sifan Hassan. Maar zij liep nog nooit in Rotterdam en kiest ook nu voor een andere stad. Waarom doet ze dat?

Wind

De wind maakte het lopen van een nieuwe toptijd lastig, wat de organisatie opnieuw als doel had gesteld voor de 44e editie. Al snel waren de tussentijden boven het vereiste schema. Bij de Kralingse Plas versnelde Kamworor, waardoor hij na 35 kilometer eerst landgenoot Kennedy Kimutai en Chimdessa Debele uit Ethiopië loste uit de kopgroep van vier. 2 kilometer later kon de eveneens Ethiopische Chala Regasa het tempo van de tweevoudig winnaar van de marathon van New York niet meer volgen.

Volop ongeloof bij Nederlandse topfavoriet na valpartij in marathon Rotterdam: 'Heel rare beweging' De marathon van Rotterdam staat altijd garant voor spektakel en mooie verhalen, maar voor de beste Nederlandse loper aan de start liep de schitterende zondag uit op een drama.

Geen titelverdediger

Kamworor was wel sneller dan de 2.04.45 van Nageeye, die daarmee vorig jaar het Nederlands record verbrak. Tweevoudig winnaar Nageeye (2022 en 2024) loopt later deze maand de marathon van Londen en ontbrak daardoor in Rotterdam. Zijn vriend Abdi, die in 2021 en 2023 won in Rotterdam, moest afzeggen door een blessure.

Sifan Hassan krijgt gezelschap van Nederlander: topatleet loopt ook marathon van Londen Sifan Hassan maakte begin januari bekend de marathon van Londen te gaan lopen. De winnares van olympisch goud op de iconische afstand krijgt op 27 april gezelschap van een landgenoot. En wat voor een: Abdi Nageeye gaat zijn debuut maken tijdens de wedstrijd in Engeland.

Geschrapte bocht

Al bij het eerste doorkomstpunt lagen de favorieten met hun snelheidsmakers boven het schema van Abdi's parcoursrecord. Ook het schrappen van een scherpe bocht vroeg in de wedstrijd, met het oog op de snelheid, zorgde er niet voor dat de groep onder het schema kwam.

Beste Nederlander

Stan Niesten viel na 20 kilometer en moest daardoor zijn jacht op de zege bij de Nederlanders staken. Filmon Tesfu werd op de negende plek de beste Nederlander met een persoonlijk record van 2.09.45 (eerst 2.10.58). De WK-limiet van 2.06.30 zat er niet in.