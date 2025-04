Opvallend gezicht moedigt zijn vriendin aan bij De Marathon van Rotterdam: 'Heel trots'

Rotterdam stond zondag in het teken van de 44e editie van de NN Marathon. Tussen de duizenden deelnemers bevonden zich ook bekende namen als Sven Kramer, Thomas Krol, Erben Wennemars en journalist Pim Bijl. Niet alleen op het parcours, maar ook langs de kant viel een opvallend gezicht op.

Er waren verschillende bekende gezichten onder zowel de deelnemers als de toeschouwers te zien. Een van hen was onze minister-president: Dick Schoof. Schoof is geen onbekende bij de marathon. Eerder was de minister-president zelf deelnemer, maar zondag stond hij langs de kant om zijn vriendin Loes Meurs aan te moedigen.

Keniaanse favoriet wint marathon van Rotterdam, wind gooit roet in het eten De marathon van Rotterdam is gewonnen door de Keniaan Geoffrey Kamworor. Waar de organisatie de hoop en het doel had om het parcoursrecord gebroken te zien worden, daar gooide de wind roet in het eten in de Nederlandse havenstad.

Meurs is achttien jaar jonger dan Schoof en psycholoog van beroep. Hoewel ze voor haar beroep waarschijnlijk veelal zit, gaf ze zondag ook blijk van sportiviteit door deel te nemen en met een tijd van 3:40:27 te finishen. Bij de finish stond een 'hele trotse' Schoof zijn vriendin op te wachten en viel haar in de armen.

'Dat duurt nog een paar jaar'

De minister-president vertelde aan Rijnmond er van overtuigd te zijn dat hij in de toekomst zelf nog eens zal deelnemen: "Ik ga hem ongetwijfeld weer lopen, maar als ik premier-af ben, dus dat duurt nog een paar jaar." De 68-jarige Santpoorter weet uit ervaring hoe belangrijk het is om als deelnemer langs te kant aangemoedigd te worden: "Al die mannen en vrouwen leveren een topprestatie. Het is heerlijk om dan support te krijgen. Ze gaan voor het uiterste."

Volop ongeloof bij Nederlandse topfavoriet na valpartij in marathon Rotterdam: 'Heel rare beweging' De marathon van Rotterdam staat altijd garant voor spektakel en mooie verhalen, maar voor de beste Nederlandse loper aan de start liep de schitterende zondag uit op een drama.

Bekende oud topschaatsers

Ook Sven Kramer, Thomas Krol, Erben Wennemars en Wouter Olde Heuvel liepen de Marathon. Krol loste zijn collega's al snel en liep op koers om de tijd van Wennemars bij de marathon van Rotterdam in 2021 van 2:47:43 in te gaan halen. Dat is tevens het persoonlijk record van Wennemars.

Dit is waarom Sifan Hassan de Rotterdam Marathon links laat liggen en liever in Londen loopt Het is een van de grootste sportevenementen van Nederland: de Rotterdam Marathon van zondag 13 april. De miljoen toeschouwers die jaarlijks aan de kant staan, droomden ongetwijfeld van een deelname van de populairste marathonloopster die Nederland ooit kende: Sifan Hassan. Maar zij liep nog nooit in Rotterdam en kiest ook nu voor een andere stad. Waarom doet ze dat?

Maar de laatste kilometers vielen Krol erg zwaar en uiteindelijk finishte hij met een tijd van 2:53:37. Hiermee was hij alsnog de snelste oud-schaatser van de dag. Wennemars en Kramer behaalden een tijd van 3:07:33. Olde Heuvel was nog een stukje sneller met 2:58:22

Oud-wereldkampioen Erben Wennemars deelt video uit oude doos: 'Vond het echt verschrikkelijk' Ex-topschaatser Erben Wennemars heeft al jarenlang een andere passie: hardlopen. Zondag loopt de 49-jarige NOS-analist de Marathon van Rotterdam. Maar hij liep niet altijd met hetzelfde plezier. In een video uit de oude doos blijkt dat Wennemars na zijn eerste marathon heel anders keek naar de langste loopafstand.

Winnaar

Geoffrey Kamworor was de opvolger van Abdi Nageeye als winnaar van de marathon. De 32-jarige Keniaan plaatste na 37 kilometer zijn beslissende versnelling en kwam na 42,195 kilometer solo over de finish op de Coolsingel.