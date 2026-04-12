Robin Groot heeft haar grote doel bereikt. De 25-jarige Alkmaarder waagde zondag haar kans op de marathon van Parijs en kwam tot een prachtig resultaat. Een bijzonder moment voor de voormalig topschaatsster, die nog niet zo lang geleden besloot haar schaatsen aan de wilgen te hangen.

Groot baarde vorig jaar verbazing door al op haar 24ste te stoppen met schaatsen. Het voormalig toptalent, dat in de jeugd meerdere wereldtitels pakte, was niet meer gelukkig in de schaatssport. Maar stilzitten was geen optie. Ze stortte zich op een nieuwe uitdaging: hardlopen én de populaire sport Hyrox, naast haar studie. De marathon van Parijs was daarin het ultieme doel.

Doel voltooid ondanks moeizame voorbereiding

De aanloop naar de 42,195 kilomter van Parijs verliep nieet zonder hobbels. "Het combineren met werk en studie was niet altijd makkelijk, but I did it", schreef ze eerder deze week op Instagram aan haar 135.000 volgers. "Nu is het tijd om gas terug te nemen en te vertrouwen op alles wat ik heb opgebouwd. Spannend, maar vooral heel veel zin in."

Nog niet zo lang geleden had Groot nog nooit verder gelopen dan vijftien kilometer. "Dat maakt die 42,2 km behoorlijk spannend, maar juist ook een mooie uitdaging. Precies het soort prikkel dat mij als oud-topsporter triggert", schreef ze. Maar ze zette door, ook op die lange werkdagen, in de regen en in het donker. Zondag plukte ze de vruchten van al dat harde werk en finishte ze in 3:56:23, goed voor een gemiddeld tempo van 5:37 per kilometer. Het doel waar ze zo lang naartoe werkte, was eindelijk binnen.

Marathon van Parijs én Rotterdam

De marathon van Parijs is een van de grootste marathons van Europa. De tocht begint op de Champs-Élysées en brengt de deelnemers langs vrijwel alle bekende bezienswaardigheden in de Franse hoofdstad, met de finish op de Avenue Foch vlakbij de Arc de Triomphe. Dit jaar was het bovendien een speciale editie: exact vijftig jaar geleden, in 1976, werd de eerste race gelopen.

Terwijl Groot in Parijs haar doel voltooide, stond tegelijkertijd in Rotterdam ook een groep (oud-)schaatsers aan de start van de Marathon van Rotterdam. Thomas Krol was daar de snelste van het stel met een tijd van 2:47:44, terwijl actief schaatser Marcel Bosker direct bij zijn debuut onder de drie uur dook met 2:59:25. Ook Erben Wennemars en Sven Kramer deden mee, al deden zij het beiden wat rustiger aan.