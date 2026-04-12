De marathon van Rotterdam heeft een unieke finish gekregen. Bashir Abdi, de Belgische topatleet die voorafgaand als favoriet werd aangewezen, leek op drie kilometer van de finish de beslissende demarrage te plaatsen, maar werd nog ingehaald. Tot overmaat van ramp moest Abdi zelfs stoppen.

Guye Adola werd de verrassende winnaar van de marathon. Hij knokte zich juist uit geslagen positie terug en liep over de nummers twee en één heen. Hij liet Abdi achter zich en had nog een kleine hoop op het parkoersrecord van 2:03.36 van Abdi uit 2021, maar die tijd bleek te gortig. De Belg Abdi, winnaar van olympisch zilver in 2024, moest zelfs even stoppen in de laatste kilometer.

Spannende strijd

Abdi stortte in en moest naar zijn zij en bil grijpen. Hij herstelde zich net op tijd en kon op zijn tandvlees naar de finish. Daar eindigde hij als derde in 2:04.18. De winnende tijd van Adola was nog net onder die grens van twee minuut vier: 2:03.54. Tesfaye Deriba werd met 2:04.15 tweede, voor de Belgische favoriet. De strijd om het Nederlands kampioenschap werd gewonnen door Filmon Tesfu in een persoonlijk record: 2:06.40.

'Heel mooi'

"Dit is de eerste keer dat ik Nederlands kampioen word, heel mooi. Dit is pas mijn vierde marathon en de sprint naar mijn persoonlijk record was goed. Ik wist nog niet of het genoeg was", zei Tesfu lachend, waarna zijn record door de NOS-verslaggever bevestigd werd. Noah Schutte werd tweede van de Nederlanders en finishte in 2:09.28. Daarmee is hij de zevende snelste Nederlander aller tijden.

Parkoersrecord bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging het veertien jaar oude parkoersrecord er wel aan. Mekides Shimeles liep een razendsnelle marathon en was virtueel tot en met de laatste kilometers ruim een minuut sneller dan het record van Tiki Gelana (2:18.56) uit 2012. Ze moet nog over de finish komen, maar is wel vrijwel zeker van de zege bij de vrouwen én het door de organisatie zo gedroomde parkoersrecord.

