Sabastian Sawe zette zondag de sportwereld op zijn kop door zijn ongekend snelle tijd bij de marathon van Londen. De Keniaan was de concurrentie te snel af en werd de eerste mens ooit die officieel onder de twee uur finishte. Daar hoort natuurlijk een flinke geldbonus bij. Maar dat die zo hoog zou zijn, had Sawe waarschijnlijk zelf ook nooit verwacht.

Het waren zeer indrukwekkende beelden om te zien op zondag vanuit Londen. Sabastian Sawe rende de race van zijn leven en werd de eerste persoon ooit die een officiële marathon finisht onder de twee uur, in 1.59.30. Voor de Keniaan was het dus sowieso al één van de mooiste dagen van zijn leven. Maar ook financieel gaat de topatleet er behoorlijk op vooruit.

Behoorlijke bonus

Het regent immers bonussen voor de 31-jarige Sawe. Als eerste kreeg hij al een flinke som door te finishen in een tijd onder de 2 uur en 2 minuten. Dat leverde de Keniaanse hardloper al een slordige 128 duizend euro op. Maar er is nog meer. Hij heeft immers ook het wereldrecord verbroken.

En voor het verbreken van het wereldrecord hebben de organisatie en de atletiekbond nog een mooi zakcentje in petto. Of nou ja, zakcentje. Sawe kreeg door zijn immens snelle tijd ook nog eens 107 duizend euro bovenop zijn eerder bonus. Dat brengt het totaalbedrag aan prijzengeld voor de Keniaan al op ruim 282 duizend euro. Niet verkeerd dus voor twee uur hardlopen.

'Een dag om nooit te vergeten'

Bovendien houdt het daar, volgens onder meer The Sun en het Duitse Bild, nog niet op voor Sawe. Zij meldden dat de Keniaan voor zijn historische marathon ook nog eens een bonus krijgt van één miljoen pond, omgerekend zo'n 850 duizend euro. "Recordbreker Sebastian Sawe zal zich een slag in de rondte lachen, want met zijn superschoenen van £450 heeft hij marathongeschiedenis geschreven", aldus The Sun. Het is overigens niet helemaal duidelijk of hij die royale bonus echt ontvangt, maar anders kan hij zich troosten met de gegarandeerde 282 duizend euro.

Sawe beleefde in ieder geval een topdag, en was na afloop logischerwijs ook extreem blij. "Ik voel me geweldig. Dit is een dag die ik nooit zal vergeten. Toen ik de tijd zag, was ik dolenthousiast. Ik wil het publiek bedanken; ze hebben me enorm geholpen. Wat ik vandaag heb bereikt, is niet alleen mijn prestatie, maar de prestatie van ons allemaal hier in Londen", aldus Sawe met een brede glimlach én een goedgevulde portemonnee.