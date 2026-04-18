Tom Dumoulin is in Nederland bekend als succesvol oud-wielrenner, maar timmert inmiddels in een andere sport flink aan de weg. Zijn grote sportvoorbeeld komt dan ook niet uit de wielrennerij, maar uit de marathonwereld. De Limburger is enorm fan van een van de grootste atleten van deze eeuw en steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken.

Dumoulin won onder meer de Giro d'Italia, pakte tweemaal zilver op de Olympische Spelen, won etappes in alle grote rondes en werd wereldkampioen tijdrijden. De Nederlander sloot zich pas op zijn vijftiende aan bij een wielervereniging. Veel wielrenners keken als klein kind op naar een groot voorbeeld op de fiets, maar in Sportnieuws.nl Gameplan vertelt Dumoulin dat die vlieger voor hem niet op ging.

"Vroeger kan ik me dat niet zo herinneren", vertelt hij aan Dorkas Koenen, de CMO van Rabobank. "Ik kan niet één iemand opnoemen die me inspireerde om te gaan fietsen. Maar nu..."

De GOAT van het marathonlopen

Dumoulin besloot op zijn 31ste al te stoppen met profwielrennen omdat hij het plezier was kwijtgeraakt. Vervolgens legde hij zich toe op hardlopen. Zo debuteerde hij vorig jaar op de marathon met een sterke tijd. Niet gek dus dat hij nu inspiratie haalt uit een van de grootste marathonlopers ooit. "Eliud Kipchoge, de GOAT (Greatest Of All Time, red.) van het marathonlopen", zo verzekert Dumoulin.

Genieten van hardlooplegende

Dumoulin vindt zelf dat hij 'hobbymatig' hardloopt en is dus zwaar onder de indruk van de inmiddels 41-jarige Keniaan. "Dat vind ik wel waanzinnig. Hoe zo'n Kipchoge kan lopen, hoe gaaf dat er uit ziet en hoe soepel hij loopt. Daar kan ik echt van genieten."

Kipchoge is de grootste marathonloper van zijn generatie. Hij won ontelbare wedstrijden over 42 kilometer en 195 meter, waaronder de olympische marathons in 2016 en 2021. Daarnaast liep hij in 2018 en in 2022 een wereldrecord, dat inmiddels in handen is van de twee jaar geleden overleden Kelvin Kiptum.

Iconische uitdaging van Kipchoge

De hardlooplegende ging in 2019 de wereld over tijdens een opzienbarende wedstrijd. Tijdens de zogeheten Ineos 1:59 Challenge ondernam Kipchoge een poging om, onder de meest ideale omstandigheden, tijdens een speciale race als eerste man ooit de marathon onder de twee uur te volbrengen. Dat lukte, want Kipchoge liep de iconische afstand in 1 uur, 59 minuten en 40 seconden. Vanwege de niet-reglementaire omstandigheden, zoals wisselende tempomakers en een speciaal gemaakt parcours, telde het echter niet als officiëel wereldrecord.

Sportnieuws.nl Gameplan

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen, gaan ze dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk. In deze aflevering gaat ex-topwielrenner Tom Dumoulin in gesprek met Dorkas Koenen (CMO Rabobank).

