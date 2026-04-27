Sebastian Vettel racet al enkele jaren niet meer in de Formule 1, maar toch is de Duitser nog altijd topfit. Afgelopen weekend kreeg hij nog veel respect door een ongekende topprestatie in Londen. Bovendien droeg hij daarmee bij aan een zeer mooi doel.

Sebastian Vettel hing zijn raceschoenen in 2022 definitief aan de wilgen, na een carrière waar je u tegen zegt. De viervoudig wereldkampioen ging het over een andere boeg gooien en was naar eigen zeggen klaar met de Formule 1. Maar de Duitser bewijst maar weer het gezegde 'eens een sportman, altijd een sportman'. Hij kwam namelijk tot een zeer indrukwekkende tijd bij de marathon van Londen.

Tijdens de marathon van Londen stegen de deelnemers dit jaar tot ongekende hoogte. Zo verbrak winnaar Sabastian Sawe het wereldrecord door als eerste atleet ooit onder de twee uur te lopen. Maar niet al te ver daarachter was ook de 38-jarige Vettel bezig aan een knap staaltje hardlopen.

Voor het goede doel

De Duitse voormalig Formule 1-coureur nam deel aan de marathon van Londen in het kader van het goede doel. Twee goede doelen welteverstaan: de Grand Prix Trust en de Brain & Spine Foundation. Daarvoor haalde hij met zijn teamgenoten al bijna negen duizend Britse pond op. Maar ook zijn tijd mag er zijn.

Vettel finishte uiteindelijk nog net onder de drie uur, in 2.59.08. Een indrukwekkende tijd voor iemand die normaal gesproken niet bekend staat als hardloopwonder en bovendien voor het eerst een marathon liep. Wel leidde dat rappe tempo er toe, dat de Duitser behoorlijk uitgeblust was toen hij na de finish zijn medaille in ontvangst mocht nemen.

'Ik kan het iedereen aanraden'

"Het duurde voor mijn gevoel heel lang, maar het was mijn eerste keer, dus ik wist niet wat ik moest verwachten", begint een vermoeide Vettel tegenover BBC Sport. "Het was geweldig hoeveel mensen er langs het parcours stonden en hoe blij iedereen was. Het was echt een fantastische ervaring. Ik ben nog steeds heel enthousiast en blij dat ik het gehaald heb."

Zijn vooraf gestelde doel, finishen onder de drie uur, kwam dus uit. "Ik dacht dat het wel eens tijd werd en stelde mezelf een ambitieus doel, dat ik heb bereikt. Ik wilde net onder de drie uur finishen, en dat is gelukt, dus daar ben ik heel blij mee. Maar ik ben vooral tevreden dat ik het gehaald heb."

En zoals wel meer mensen hebben, wil ook Vettel na zijn debuut op de marathon andere mensen inspireren. "Nu ik het zelf heb meegemaakt, kan ik het iedereen aanraden om zich in te schrijven en het te proberen", besluit de voormalig Formule 1-kampioen.