‘Onmenselijke’ Sifan Hassan geprezen in aanloop naar Londen Marathon: ‘Ik kan er niet bij met mijn hoofd’

Aanstaande zondag staat de Londen Marathon op het programma. In 2023 schreef Sifan Hassan de race op indrukwekkende wijze op haar naam. Ook dit jaar verschijnt ze weer aan de start. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As spreken in hun podcast vol bewondering over de atlete: “Onmenselijk, deze vrouw.”

In de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast, waarin Hoog en Van As terugblikken op het sportweekend en vooruit blikken, komt de marathon uitgebreid aan bod. “Zondag gaan we rennen”, opent Hoog enthousiast.

Van As reageert gevat: “We? We? Wij gaan kijken naar rennen. Ben je niet goed?” Waarop Hoog lachend antwoordt: “Nee? Ga je niet meedoen?” Van As maakt meteen duidelijk: “Ik heb me afgemeld.”

Fenomenaal debuut

Daarna gaat het gesprek snel over op Sifan Hassan. “Sifan gaat wél de marathon rennen,” vertelt Hoog. “In 2023 maakte ze haar debuut op deze afstand en ze won hem meteen. Tijdens de race kreeg ze kramp én steek.”

Van As reageert vol bewondering: “Onmenselijk, deze vrouw.” Hoog vervolgt: “Bij ongeveer twintig kilometer zag je haar rekken en zelfs even wandelen. De kopgroep ging er vandoor. En tóch won ze. Echt bizar.”

“Ik kan er gewoon met m’n hoofd niet bij. Hoe dóé je dat? We weten allemaal hoe het voelt om kramp te hebben. Dan kan je bijna niet meer lopen. Hoe dan?”, vraagt Van As zich af, zichtbaar onder de indruk.

Nieuw record?

Hoog beaamt het volledig: “Nee, echt niet normaal. Ze had kramp, een steek, alles! Hopelijk dit jaar geen krampaanval en dan misschien wel een record. Ze liep die marathon vorig jaar in twee uur en achttien minuten. Daar doen wij haar nét niet in na.”

Hassan sloeg de marathon van Rotterdam (13 april) over om zich volledig te richten op Londen, waar de concurrentie groter is. Ze wil het liefst strijden tegen de allerbeste lopers en mogelijk zelfs een aanval doen op het wereldrecord.

Beluister de podcast

