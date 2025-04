Sifan Hassan ziet twee grote concurrenten fans teleurstellen vlak voor marathon van Londen

Sifan Hassan loopt volgende week zondag (27 april) de marathon van Londen. De Nederlandse olympisch kampioene koos bewust voor de wedstrijd in Engeland, ook omdat ze tegen de beste atleten ter wereld wilde lopen. Die vlieger gaat helaas niet meer helemaal op.

Twee grote concurrenten hebben zich ruim een week voor de start namelijk afgemeld. Het gaat om Ruth Chepngetich en Peres Jepchirchir. Beide Keniaanse vrouwen zijn grootheden op de marathon. Chepngetich liep vorig jaar in Chicago een marathon in 2.09.56 en is daarmee de de eerste vrouw onder de twee uur en tien minuten.

De wereldrecordhoudster hoopte die tijd nog scherper te stellen in Londen, maar kan niet meedoen. "Ik ben zowel mentaal als fysiek niet in goeden doen om mijn beste resultaat neer te zetten en daarom trek ik me terug." Zij ontbreekt dus aan de start. "Ik vind het heel jammer om de wedstrijd te moeten missen en hoop volgend jaar mee te doen."

Hardloopfans incassseerden ook een teleurstelling door het nieuws van Jepchirchir. Zij won op de Spelen van Tokio nog goud, maar heeft nu problemen. Ze kampt met een enkelblessure. "Ik richt me nu weer op fit worden en hoop in de toekomst terug te keren in Londen." Vorig jaar won zij nog de race in Londen

Wie er wel gewoon bij is, is Sifan Hassan. Zij keert terug naar de stad waar ze twee jaar geleden haar eerste marathon liep. Die wedstrijd won ze ook op sensationele wijze. Inmiddels heeft er vier marathons gerend en er drie gewonnen, waaronder dus de gouden race tijdens de Olympische Spelen in Parijs.

Voor Hassan is de Londen Marathon heel bijzonder. Mede daardoor liet de de Rotterdam Marathon van afgelopen weekend weer links liggen. Daar liep ze nog nooit.

Ook Abdi Nageeye ontbrak in Nederland. Hij won vorig jaar in Rotterdam en in New York. Hij maakt volgende week zijn debuut tijdens de Engelse marathon.