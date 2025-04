Polsstokfenomeen uitgeroepen tot Sportman van het Jaar, Max Verstappen en Sifan Hassan grijpen naast prijs

Max Verstappen verwachtte waarschijnlijk al dat hij niet zou winnen tijdens de Laureus Awards, want de Nederlander schitterende in afwezigheid tijdens het grootse gala van de sportprijs. De Nederlander greep naast de verkiezing tot Sportman van het Jaar.

De Formule 1-coureur, die in 2024 voor de vierde keer wereldkampioen werd, was met vier andere topsporters genomineerd voor de felbegeerde titel. Maar niet hij, maar Armand Duplantis ging er met de prijs vandoor. De Zweed is een polsstokfenomeen, die op de Olympische Spelen in Parijs goud won én zijn eigen wereldrecord aanscherpte. Hij won de verkiezing van Verstappen, toptennisser Carlos Alcaraz, wielrenner Tadej Pogacar en olympisch zwemkampioen Léon Marchand.

Sifan Hassan

Van de vijf genomineerde mannen werden alleen Alcaraz en Duplantis (met verloofde) gespot. Bij de vrouwen was óók een Nederlandse topsporter genomineerd. Sifan Hassan was sensationeel op de Olympische Spelen in Parijs. De atlete won brons op de 5000 en 10.000 meter en bekroonde haar jaar met goud op de marathon. Toch was dat niet genoeg voor haar om verkozen te worden tot Sportvrouw van het Jaar. Die eer ging naar de Amerikaanse turnster Simone Biles.

Lamine Yamal

Een aantal voetballers viel in Madrid ook in de prijzen. In het hol van aartsrivaal Real Madrid werd Barcelona-wonderkind Lamine Yamal uitgeroepen tot 'Doorbraak van het Jaar'. Hij werd met Spanje Europees kampioen in 2024, maar die ploeg won niet de 'Ploeg van het Jaar'-verkiezing. Die titel ging naar het Real Madrid dat afgelopen seizoen de Champions League won.

Rafael Nadal: 'emotioneel jaar voor mij'

Rafael Nadal kreeg ook een eervolle vermelding. De Spaanse toptennisser, die eind 2024 afzwaaide als legende van zijn sport, werd verkozen tot 'Sporting Icon'. "2024 was door het beëindigen van mijn tenniscarrière een emotioneel jaar voor mij en er waren enkele magische momenten zoals die in Parijs, waar ik de olympische fakkel mocht dragen", zei Nadal. "Als atleten hebben we de unieke mogelijkheid om met onze invloed een positieve impact op de wereld uit te oefenen. Ik wil vasthouden aan die idealen, die ik met Laureus deel."

De Braziliaanse Rebeca Andrade viel in de prijzen met de titel 'Comeback van het Jaar'. Wielrenner Tom Pidcock kreeg een alternatieve prijs in de 'Action Sportsperson of the Year'. De Chinese paralympiër Yuyan Jiang werd verkozen tot 'Sporter van het Jaar met een handicap'.