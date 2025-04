Oud-topschaatser (32) wil strijd aangaan met Sven Kramer en Erben Wennemars: 'Dat hoort er een beetje bij'

Bij de Marathon van Rotterdam staan zondagochtend ook vier oud-topschaatsers aan de start: Erben Wennemars, Sven Kramer, Wouter Olde Heuvel en Thomas Krol. Laatstgenoemde is de jongste van het stel en heeft pas net het marathonvirus te pakken.

Krol is nog altijd pas 32 jaar oud en stopte vorig seizoen als profschaatser. Het gaf hem de kans om zich te focussen op een andere droom: piloot worden. Dat gaat de specialist op de 1000 en 1500 meter goed af, waardoor hij tijd heeft voor andere hobby's. Eentje daarvan is hardlopen. "Ik heb altijd gezegd: na het schaatsen ga ik een marathon lopen", zegt Krol in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Strijd met andere oud-schaatsers

Zijn nieuwe 'levensdoel' werd een marathon lopen onder de drie uur. Maar Krol blijkt ook in hardlopen een natuurtalent en mikt op een tijd rond de 2 uur en 50 minuten. Ook zal er een onderlinge strijd zijn met Wennemars, Kramer en Olde Heuvel over wie de snelste schaatser is. "Dat onderlinge vergelijken hoort er een beetje bij", erkent Krol.

De olympisch kampioen van 2022 op de 1000 meter denkt dat het 'misschien nog harder kan'. Toch vreest hij de gevolgen van een te snelle start. "Mijn langste trainingsloop is 35 kilometer, toen was ik echt gaar gekookt. Dus het wordt doseren, aftasten", aldus Krol, die niet bang is dat hij het niet redt. "Tijdens een 1500 meter geniet je ook niet. Maar als je over de streep komt, maakt dat enorme shot endorfine alles meer dan goed."

Dromen van New York of Tokio

Hoewel Krol de Marathon van Rotterdam nog moet lopen, heeft hij ook al plannen om in New York of Tokio te lopen. "Of het moet erg tegenvallen", is hij eerlijk. "Maar ik wilde het ooit gedaan hebben. Onontdekt gebied verkennen, grenzen verleggen, afzien. Dat zal er nooit uitgaan."

Tussen al het hardlopen door studeert Krol nog. Binnen nu en een jaar maakt hij de pilotenopleiding van de KLM af. Dan kan hij overal naar toe vliegen. "En waar het kan, zie ik mezelf op die bestemmingen dan een mooi rondje hardlopen of fietsen."