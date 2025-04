Ex-topschaatser Erben Wennemars gaat iets nieuws doen: 'Doe je mee?'

Ex-topschaatser Erben Wennemars lanceert een veelomvattend project waarin hij zijn ervaringen en levenswijsheid verwerkt: 'Van maakbaar naar magisch'. De vader van wereldkampioen Joep Wennemars gunt het iedereen om magie te ervaren, of je nou sporter, muzikant of ambitieus op een ander vlak bent.

De voormalig wereldkampioen sprint heeft het project ontwikkeld in samenwerking met spreker en schrijver Wouter Hart. Het omvat onder meer een boek, een website en een reeks podcasts. Op de site staat: "Magie kun je niet maken. Maar je kunt de deur wel open zetten - of juist dicht doen. Wij gaan op zoek naar de logica daarachter. Doe je mee?"

50 jaar

In een voorpublicatie van het boek is dit te lezen: "Het verhaal dat je hier zult lezen, wilde ik al langer schrijven, maar het kwam er nooit van. Nu, in 2025, het jaar dat ik 50 word en mijn kinderen groot zijn geworden, is het tijd dit wel te doen."

En over die felbegeerde magie schrijft Wennemars: "Magie kun je niet maken, niet afdwingen en niet in een model vangen. Wel hebben we door de jaren heen steeds meer inzicht gekregen in hoe je magie wel kunt blokkeren of andersom juist kunt toelaten of zelfs uitnodigen in wat we doen."

Topschaatser Joep Wennemars blij dat hij 'onzichtbare last' kwijt is: 'Het zat heel diep' De WK afstanden zijn inmiddels alweer bijna een maand geleden. Maar nog altijd is Joep Wennemars bezig met het toernooi waar hij - verrassend - voor het eerst wereldkampioen werd. De 22-jarige topsprinter trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Erben.

Podcasts

Het tweetal onthult al enkele gasten die in de podcasts aan het woord komen, zoals Alain Clark, Ron Jans, Karen Keijsers en Tom van 't Hek. Op LinkedIn nodigt Wennemars eenieder uit: "Ik hoop dat veel mensen zich bij ons willen aansluiten, zodat ook zij kunnen zien dat het soms anders kan."

'Verliefdheid bij Joep Wennemars en Suzanne Schulting zorgt voor een boost’ Joep Wennemars pakte vorige maand verrassend goud bij de WK afstanden. Tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As denken dat hij een boost heeft gekregen door zijn relatie met Suzanne Schulting en de twee ex-tophockeysters gaan vervolgens nog iets dieper in op wat verliefdheid met een sporter kan doen.

Topsportouders

Wennemars houdt zich al langer bezig met de vraag hoe sportieve talenten het best begeleid kunnen worden, opdat ze hun potentie op een plezierige manier kunnen bereiken. Zo heeft hij met zijn vrouw Renate Wennemars een reeks podcasts gemaakt onder de naam Erben & Renate: Topsportouders. De centrale vraag in de reeks is: "'Hebben we het goed gedaan?’ Het is een vraag die alle ouders zichzelf stellen, vooral ouders van topsporters."

Dat Erben en Renate Wennemars het in elk geval niet totaal fout hebben gedaan, bewijst de gouden plak van Joep Wennemars bij de WK afstanden 2025. De schaatser van Team Essent was de verrassende winnaar op de 1000 meter.