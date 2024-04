'Een nieuw avontuur': voormalig topschaatser Thomas Krol begint aan pilotenopleiding

Thomas Krol stopte na het afgelopen seizoen met schaatsen op 31-jarige leeftijd, maar heeft niet lang stil gezeten. De olympisch kampioen is nu officieel begonnen met zijn opleiding tot verkeersvlieger (piloot).

Dat was zijn ultieme doel ná het schaatsen. Op Instagram deelt Krol nu een post dat hij begonnen is aan de tweejarige opleiding. De opleiding doet hij in het Groningse Eelde. Tegen De Telegraaf zei hij in februari van dit jaar: "Ik had van jongs af aan twee levensdoelen: olympisch kampioen én piloot worden. Ik ben erachter gekomen dat ik die carrière als piloot belangrijker vind dan nog een gouden medaille."

Olympisch kampioen werd hij dus. De Winterspelen van 2022 bleken zijn moment om te shinen. Krol pakte goud op de 1000 meter en ook nog eens zilver op de 1500 meter. Overigens won hij na 2022 ook geen grote afstanden meer: in 2023 werd hij nog wel een keer tweede op de 1000 meter en derde op de 1500 meter bij de WK afstanden.

Krol gaf dan ook aan dat de mindere resultaten in 2024 het makkelijker voor hem maakte om te stoppen met schaatsen. "Het was een fantastische reis, maar het is goed zo."

In februari nam Krol ook afscheid in een vol Thialf. Bij de huldiging kreeg hij van de KNSB een Gouden Speld, die wordt uitgereikt aan grote schaatsers. Zelf zei Krol bij zijn afscheid: "Ik kon me geen mooier afscheid wensen dan hier in een vol Thialf. Er stond hier ooit een jongetje die olympisch kampioen wilde worden én piloot wilde worden. Ik ben dankbaar dat ik het eerste doel heb bereikt."