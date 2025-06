Marc Marquez is de winnaar van de TT in Assen. De leider in het WK-klassement bleef de concurrentie voor en won de race nadat hij ook al de sprintrace van zaterdag op zijn naam schreef.

Vanaf het begin van de race reed Marquez vooraan en hij had eigenlijk alleen concurrentie van de Italiaanse Marco Bezzecchi. Laatstgenoemde werd uiteindelijk tweede en Francesco Bagnaia completeerde het uiteindelijke podium. Door de winst blijft Marquez comfortabel leider in het WK-klassement. Voor de Spanjaard is het zijn zesde overwinning van het seizoen en de derde op rij. Daarmee stevent Marquez af op een nieuwe wereldtitel.

Koning Willem-Alexander steelt de show bij TT Assen: 'Nog best flexibel in zo'n pak' Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag op het TT Circuit in Assen de training in de Moto2-klasse afgevlagd. Hij was bij de sessie aanwezig ter ere van honderd jaar TT in Assen en maakte veel indruk. De majesteit kroop zelf ook nog even op de motor.

Nederlandse inbreng

Eerder op de dag hebben Zonta van den Goorbergh en Collin Veijer bij de TT van Assen punten gescoord in het wereldkampioenschap bij de Moto2. Van den Goorbergh kwam als twaalfde over de finish, Veijer eindigde als veertiende, goed voor respectievelijk 4 en 2 punten.

De Braziliaan Diogo Moreira won de Moto2-race op het hete asfalt in Drenthe, waar de TT zijn honderdjarige bestaan viert. Hij drukte zijn wiel net iets eerder over de meet dan de Spanjaard Arón Canet, die bijna de hele wedstrijd op kop had gereden. Voor Moreira was het zijn eerste GP-zege.

'Echt jammer'

Van den Goorbergh glom van trots na de TT van Assen. Zo tevreden was de 19-jarige motorracer met zijn twaalfde plek in de Moto2. "Het is mijn eerste TT waarin ik fatsoenlijk presteer en daar was ik best emotioneel over", zei de Brabander. Het was zijn vierde TT en alle voorgaande keren ging er wel wat mis. "Dan is het speciaal om het weekend zo af te sluiten. Ook al had ik pech in de eerste ronde. Het was echt jammer dat ik bij het uitkomen van de Strubben hard contact had met Tony Arbolino, die gewoon niet goed uitkeek. Ik verloor daardoor meteen vijf seconden."

Jubileum

De TT van Assen heeft het 100-jarig bestaan gevierd met een bezoekersrecord. De organisatie telde in totaal 200.104 betalende bezoekers in het raceweekend. Voor het eerst in de geschiedenis van de TT ging het motorsportevenement over de grens van 200.000 heen. "We zijn zeer tevreden. Ik weet niet of het jubileum heeft geholpen, maar we hebben over publiciteit de afgelopen weken geen klagen gehad", zei een woordvoerder.