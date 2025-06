Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag op het TT Circuit in Assen de training in de Moto2-klasse afgevlagd. Hij was bij de sessie aanwezig ter ere van honderd jaar TT in Assen en maakte veel indruk. De majesteit kroop zelf ook nog even op de motor.

Na de training maakte koning Willem-Alexander nog een praatje de twee nederlanders in de klasse: Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh. Toen stapte hij zelfs op de motor van de 19-jarige Van den Goorbergh. "Het verbaasde me hoe makkelijk hij erop kwam", vertelt hij aan De Telegraaf. "Want dat is niet zo makkelijk, helemaal in zo’n pak. Ik denk dat onze koning nog redelijk flexibel is."

Ex-topschaatsster Irene Schouten stelt nieuwe partner voor: 'Voor mij een echte eye-opener' Irene Schouten heeft kasten vol met gouden plakken. De meervoudig olympisch schaatskampioene wil nu ook proberen de top te bereiken als ondernemer. De eerste vestiging van haar bedrijf is reeds actief, nummer twee en nummer drie komen eraan.

Gebroken arm

Veijer was ook onder de indruk na zijn onderonsje met de koning, vooral door zijn kennis over de sport. "De koning was zeer geïnteresseerd. Hij vroeg me hoe de overstap van Moto3 naar Moto2 mij beviel. Of ik het leuk vind. Hij was goed op de hoogte", aldus de coureur, die net hersteld is van een armbreuk. "Hij wist ook van mijn arm en zei nog: ’ik heb een dochter, die heeft hetzelfde’." Prinses Amalia viel onlangs van haar paard en hield daar een gebroken bovenarm aan over.

Het bezoek van de koning begon met een ontvangst door onder anderen burgemeester Marco Out van Assen en de commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Klijnsma. Nadat hij glimlachend naar de enthousiaste toeschouwers had gezwaaid, werd de koning naar het podium begeleid waar hij in gesprek ging met vier MotoGP-coureurs. Marc Márquez, Joan Mir, Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia mochten even een praatje maken met Willem-Alexander.

Opvallende actie Lando Norris in VT2: 'Hij probeert Max Verstappen gewoon een strafpunt aan te naaien' Max Verstappen heeft de derde tijd gereden tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. McLaren-coureur Lando Norris was de snelste, gevolgd door zijn teamgenoot Oscar Piastri. Verstappen leek nog even in de problemen te komen door zijn Britse concurrent.

Aansluitend bezocht de koning de toren van het circuit en het technical centre. Hierna mocht hij de Moto2-sessie afvlaggen op start-finish. Na uitleg over hoe en wanneer hij mocht vlaggen, keek de koning nog even naar het grote tv-scherm en de voorbijrazende motoren voordat hij met de zwart-wit geblokte vlag zwaaide om de sessie te beëindigen. Toen de training voorbij was, stapte Willem-Alexander onder luid applaus van het publiek op de grid in de safetycar om twee rondjes over het circuit mee te rijden. Tot slot bezocht hij Camping Oostra naast het circuit, waar hij sprak met de campingeigenaren en -bezoekers.

Donald Trump

De konig sprak ook met TT-voorzitter Arjan Bos. "Ik heb onze koning in eerste instantie m’n complimenten gegeven hoe hij de NAVO-top heeft gehost", verteld die. "Ik heb hem gezegd dat dat een mooie voorbereiding was op het hoogtepunt van de week: zijn bezoek aan de TT. Toen moest hij lachen. Het mooie aan de koning is: hij is op zo’n dag vrij informeel. Hij stelt veel vragen. Aan studenten, aan jonge racers. Hij kan met iedereen. Of het nou Donald Trump is of een student, hij kan ermee praten. En hij is gek van sport. Dat merk je aan alles. Wat dat betreft is hij een geweldige ambassadeur voor Nederland."