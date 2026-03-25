Ajax is slachtoffer geworden van hackers. Dat bevestigt de club na onderzoek van RTL. De hackers kunnen hierdoor bij alle gegevens van supporters en daardoor ook seizoenskaarthouden stelen.

De hack zorgt ervoor dat de gegevens van 300.000 geregistreerde Ajax-supporters op straat zijn komen te liggen. Daarnaast kunnen de hackers 42.000 seizoenskaarten op een andere naam zetten, of zelfs onbruikbaar maken. De seizoenskaart verdwijnt dan bij die fan uit zijn account, waardoor de supporter geen gebruik meer kan maken van zijn of haar kaart. In een video van RTL wordt zelfs getoond dat er kaarten van algemeen directeur Menno Geelen kunnen worden gestolen.

Stadionverboden

Niet alleen mensen die wel het stadion in mogen zijn de dupe van de hack, ook mensen met een stadionverbod zijn bekend door de hack. 538 fans hebben zo'n actief verbod en door de hack kunnen hun privé-gegevens gewijzigd worden en de stadionverboden zelfs worden verwijderd. Zo kwam RTL er zelfs al achter dat er mensen met een actief stadionverbod werkzaam zijn bij organisaties als de politie en de gemeente.

Ajax heeft inmiddels toegegeven dat de club is gehackt. De Amsterdammers gaan alle betrokken seizoenskaarthouders en mensen met een stadionverbod zo snel mogelijk informeren over de gevolgen. Daarnaast heeft Ajax verschillende maatregelen rondom digitale veiligheid getroffen. De Amsterdamse club heeft ook aangegeven dat er aangifte is gedaan tegen de hackers, waardoor de politie nu ook op de zaak zit.

Reactie Menno Geelen

Tegenover RTL geeft directeur Geelen een reactie op het naar buiten komen van de hack. "Het is voor onze supporters en de club heel vervelend dat dit is voorgevallen. Wij hebben direct externe expertise ingeschakeld en zijn samen een onderzoek gestart naar de oorzaak en de omvang. Daarnaast hebben we onze beveiliging verder aangescherpt en zijn de bekende lekken gedicht", vertelt de bezorgde beleidsbepaler.

Geelen kan echter de bezorgdheid bij de seizoenskaarthouders en mensen met een stadionverbod niet helemaal wegnemen. "Wij kunnen ons voorstellen dat onze supporters zich nu afvragen of hun gegevens wel veilig zijn. Deze vraag begrijpen we. Het antwoord is dat honderd procent dataveiligheid helaas niet bestaat. Maar het is onze verantwoordelijkheid om deze kans op datalekken zo klein mogelijk te maken."