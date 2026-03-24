René van der Gijp bezocht afgelopen weekend De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-1), maar kreeg na afloop wat boze supporters op zijn dak. Dat leverde een opmerkelijke reactie op van de eveneens aanwezige Nicky, de zoon van de tv-persoonlijkheid.

Van der Gijp senior en junior waren in De Kuip aanwezig bij Feyenoord - Ajax. Niet alleen voor de wedstrijd an zich, maar ook omdat Jan Boskamp daar weer bij was. Samen keken ze de wedstrijd in Rotterdam. Na afloop ging het even mis toen vader en zoon vanuit de skybox terugliepen naar de auto, zo vertelt het boegbeeld van Vandaag Inside in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Uitgescholden door supporters

"Toen liep ik met die kleine van me naar de auto toe", zo vertelt Van der Gijp. "Toen kwamen er een paar voorbij en die riepen vuile, gore kankerjood." Wim Kieft, Rob Jansen en Michel van Egmond kunnen hun oren niet geloven. Gijp lacht er hartelijk om. "Ik denk jeetje. Die kleine van me is vrij relaxed, zei dankjewel en liep gewoon door."

Het past voor veel mensen wel in het beeld van de enorme rivaliteit die er heerst tijdens Feyenoord - Ajax. Van der Gijp merkte dat met zijn zoon dus ook. "Die mensen zijn vrij agressief, weetje. Het is voor die mensen niet zomaar een potje."

Kieft heeft er wel een theorie over. "Dat vind ik altijd zo typerend bij Feyenoord-Ajax of bij PSV-Ajax. Die mensen maken zich veel drukker dan dat Ajax zich maakt. Die suppporters (van Ajax, red.) kennen dat gevoel helemaal niet van die rivaliteit die Feyenoorders en PSV'er wel voelen."

Zorgen om Jan Boskamp

Eerder in de uitzending deelde Gijp al mede dat het met Boskamp niet zo goed gaat. "Hij heeft ongelooflijk veel pijn, zei hij, met de spierreuma die hij heeft. Ik ben echt wel geschrokken, maar ik was blij dat ik hem weer zag." Afgelopen zomer ging de gezondheid van Boskamp hard achteruit. Hij lag wekenlang in het ziekenhuis, viel tientallen kilo's af en kwam een half jaar lang nauwelijks buiten.

Sportnieuws.nl sprak eerder dit jaar met Jan Boskamp over zijn ziekte. Check het volledige interview hieronder.