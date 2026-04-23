Ajax kan aankomende zomer een heel bijzondere oefenwedstrijd gaan spelen in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Volgens het Spaanse SPORT nodigt FC Barcelona de Amsterdamse club uit voor de Trofeu Joan Gamper. Een wedstrijd ter ere van de oprichter van de Catalaanse club.

Nu Jordi Cruijff bij Ajax zit is de uitnodiging van FC Barcelona geen onlogische keuze. Eerst zou RB Leipzig de tegenstander zijn maar zij hebben zich teruggetrokken. Daarna ging het vizier op Ajax, omdat het ook een mooi moment is om Johan Cruijff te eren. Dit jaar is het tien jaar geleden dat de legende van beide clubs overleed.

Bijzonder duel

De Spaanse krant meldt wel dat het nog niet helemaal rond is omdat ze nog discussiëren over het moment van spelen. De voorrondes van de Europese competities beginnen al snel na het WK en zoals het er nu naar utiziet moet Ajax daaraan deelnemen.

Het duel om de Trofeu Joan Gamper is ieder jaar het moment waarop Barça de spelers voorstelt aan het publiek in Camp Nou. Voor Frenkie de Jong zou het ook een bijzonder moment zijn. Hij zou dan voor het eerst sinds zijn vertrek weer tegen Ajax spelen.

Frenkie de Jong

Frenkie werd deze week nog gehuldigd in Barcelona nadat hij een bijzonder record op zijn naam zette. Hij is met 293 wedstrijden de Nederlander met de meeste wedstrijden voor FC Barcelona. Voorheen was dat Philip Cocu met 292 wedstrijden. Cocu overhandigde De Jong een mooi shirt met 293 erop.