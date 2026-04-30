AZ heeft met de gedragen shirts van de bekerfinale tegen NEC (5-1) een enorm geldbedrag opgehaald. Dat gaat naar een goed doel. Voor het tenue van Kees Smit werd het meest geboden.

De shirts die de AZ-spelers droegen tijdens de bekerfinale werden te koop aangeboden op het veilingplatform MatchWornShirt. Er werd in totaal 16.555 euro opgehaald. Dat bedrag wordt gedoneerd aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

"De bekerfinale-shirts zijn een tastbaar stuk AZ-sportgeschiedenis, na 13 jaar heeft AZ weer de schaal in handen," zegt Tijmen Zonderwijk van MatchWornShirt. Het is de eerste bekerwinst sinds 2013, toen AZ won met 2-1 van PSV. “Deze unieke items zijn erg gewild bij bieders en verzamelaars, en zie je ook meteen terug in de prijs."

Het shirt van Kees Smit kreeg het hoogste bod in deze veiling met een bedrag van 2.838 euro. De veiling sloot op 29 april. Andere AZ-shirts van de bekerfinale brachten ook recordbedragen op. Ter vergelijking: het shirt Wouter Goes ging onder de hamer voor 2.825 euro, voor het tenue van Jordy Clase werd 2.800 euro betaald en die van Troy Parrot was 2.250 euro waard.

WK-shirts

AZ-fans kunnen binnenkort mogelijk weer een shirt van Smit bemachtigen. Ook de gedragen wedstrijdshirts van het WK voetbal zullen namelijk geveild worden. Smit hoopt een plek in de WK-selectie van Oranje te bemachtigen. Eind maart maakte hij zijn debuut voor het Nederlands elftal. Dat shirt heeft wel een speciale betekenis voor de 20-jarige. "Maar die ga ik sowieso voor mijzelf houden en mee naar huis nemen, dan zie ik wel wat ik ermee ga doen."

Inmiddels hebben 14 landen zich aangesloten bij het platform, waaronder landen met legendes zoals Haaland en Ronaldo. "Hopelijk sluiten nog meer landen zich aan, zodat we nog meer voetbalshirts en sportgeschiedenis beschikbaar kunnen maken," aldus Zonderwijk.