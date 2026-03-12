Voor AZ was het donderdagavond een fijne voetbalavond. De club won het heenduel in de achtste finales van de Conference League tegen Sparta Praag. Sven Mijnans was blij met de zege (2-1), maar stipt bij Sportnieuws.nl meteen een minpunt aan.

"Het was wel balen dat we niet de derde of vierde hebben kunnen maken", zo is de middenvelder eerlijk. "Ik denk dat het wel mogelijk was." Dat laatste is een understatement, want praktisch het halve elftal kreeg een grote kans om een doelpunt te maken. Zelf miste hij ook een kans. "Dan zit de keeper er ook fantastisch bij, dat is wel vaak gebeurd vandaag."

AZ was erg fit

Op de zege was mede door al die kansen niets af te dingen. Troy Parrott maakte beide goals. Mijnans zag ook iets waar hij heel blij van werd. "Ik zag dat zij vermoeider werden en wij er juist een stapje bovenop deden. Dat is een heel goed teken. Dat de groep fit is en dat we het lang vol kunnen houden. Dat geeft een goed gevoel voor volgende week."

De bevrijdende 2-1 viel pas vlak voor tijd, toen Parrott met zijn knie de beslissende goal maakte. Daarna was het nog even spannend omdat de VAR lang controleerde of de goal wel geldig was. Uiteindelijk kon AZ - en dus ook Mijnans - opgelucht ademhalen. "Na het moment heb je er geen invloed meer op en is het afwachten wat de beslissing is. Gelukkig kwam het in ons voordeel uit." Voorzichtig juichen doet Mijnans niet meer. "Daar zijn we wel aan gewend."

Nog een spannende return

Donderdag is de return in Tsjechië. Dan moet AZ een plek in de kwartfinales zien te bemachtigen. De Alkmaarders zijn de enige Nederlandse club die nog in Europa vertoeft. Mijnans ziet dat AZ goede papieren heeft in de return, maar had op meer goals gehoopt. "Zeker omdat we zoveel kansen gecreëerd hebben."