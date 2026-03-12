AZ heeft uitstekende zaken gedaan in de UEFA Conference League. In Alkmaar legde de thuisploeg een sterke wedstrijd op de mat tegen Sparta Praag. In eigen huis liet AZ zo nu en dan kans op kans liggen, maar dankzij de uitblinker Troy Parrott ruikt het de volgende ronde van het Europese toernooi.

AZ is de enige ploeg die namens Nederland nog actief is in Europa. PSV, Ajax, Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht sneuvelden allemaal in de competitiefase, maar AZ wist die in de Conference League te overleven. Nadat in de tussenronde FC Noah uit Armenië werd geklopt, wachtte in de laatste zestien het Tsjechische Sparta Praag.

Oude bekende bij tegenstander AZ

Die club wordt gecoacht door een oude bekende: Brian Priske. De man die ruim een jaar geleden werd ontslagen als trainer van Feyenoord keerde dus weer terug op Nederlandse bodem. Hij zag dat de Alkmaarders een stuk sterker waren en na een half uur op voorsprong kwamen. Van dichtbij knalde spits Troy Parrott hard en hoog binnen: 1-0.

Er was in het AFAS Stadion eigenlijk weinig aan de hand voor de prima spelende thuisploeg, maar kort na rust ging het toch mis. Uit het niets maakte Matyas Vojta gelijk en dat betekende een enorme domper voor AZ, dat zichzelf lang vergat te belonen.

Enorm veel kansen voor AZ

Na de plotse gelijkmaker speelde AZ namelijk ineens weer ijzersterk. Onder meer Kees Smit, Sven Mijnans, Siak Jensen, Weslley Patati en Ro-Zangelo Daal kregen enorme kansen op de 2-1, maar hadden of pech, of zagen de Sparta Praag-doelman redding brengen.

Goed nieuws voor Nederland

De Alkmaarders boekten dus een verdiende zege en hebben uitstekende papieren om de kwartfinale te bereiken. De return in de hoofdstad van Tsjechië vindt volgende week donderdag plaats. Ook niet onbelangrijk: door de overwinning sprokkelt het team van Lee-Roy Echteld weer wat punten bij elkaar voor de coëfficiëntenranglijst, waar Nederland dit seizoen veel punten heeft laten liggen.