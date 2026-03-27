Met het WK voetbal 2026 in zicht werkt Oranje deze dagen twee oefenduels af. Vrijdag kwam Noorwegen op bezoek in de Johan Cruijff Arena. De gasten konden als eerste juichen, maar Nederland lachte het laatst: 2-1. Wat vonden Noorse media ervan?

De Noorse krant VG veerde op na de 0-1 van Andreas Schjelderup: "Zo, zo, zo! Wat een traktatie", vond de schrijver. "Een slimme goal van de vleugelspeler."

Tien minuten later kopte Virgil van Dijk de gelijkmaker binnen. Bij rust concludeerde VG: "Noorwegen speelt zonder angst en legde goede aanvallen op de mat, maar de thuisploeg heeft ook indrukwekkende momenten gehad."

Big Virg

Na rust nam Oranje de touwtjes in handen. Een van de redenen was dat Van Dijk het spel beter ging lezen, meent de krant. "In het begin van deze helft waren er nog veel lange passes van de Noorse centrale verdedigers. Maar Van Dijk doorziet het nu en ruimt die passes makkelijk op."

De eindconclusie van de krant is hard: "Noorwegen heeft het voor zichzelf verpest. Het is de eerste nederlaag van de Noorse sterren in 530 dagen." De zege van de thuisploeg vond de journalist 'verdiend'.

Klunzig

Ook publieke omroep NRK legt de nadruk op die periode van 530 dagen. De schrijver is niet verrast: "Noorwegen heeft uit tegen Nederland nog nooit gewonnen." Juist twee ervaren spelers begingen slordigheden waaruit Nederland kon scoren. "We verliezen de bal op het middenveld en reageren dan passief", aldus NRK. "Vooral de ervaren spelers geven Nederland de kansen op een gouden dienblad. Het is erg klunzig en onnodig."

Lelijk

De krant Dagbladet benadrukt dat Noorwegen het moest zien te redden zonder sterspelers Erling Braut Haaland and Martin Ødegaard. In dit verslag wordt ook ingezoomd op het noodlottige balverlies door ervaren krachten Sander Berge en Alexander Sørloth. "Zulke fouten worden afgestraft. Het is gewoonweg verschrikkelijk en ook ongebruikelijk van twee van de meer ervaren spelers van Noorwegen."

Ecuador

Nederland oefent komende dinsdag tegen Ecuador in Eindhoven en ontvangt Algerije op 3 juni in De Kuip. Vlak voor het WK speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nog in de Verenigde Staten tegen een nog te bepalen tegenstander. Noorwegen keert komende zomer na 28 jaar terug op een WK.