SC Cambuur heeft in een statement gereageerd op de ongeregeldheden tijdens het thuisduel met Vitesse vrijdagavond. Er werd met vuurwerk gegooid waardoor de wedstrijd definitief gestaakt moest worden.

Cambuur noemt de ongeregeldheden "in alle opzichten onacceptabel". De wedstrijd in de laatste speelronde van de eerste divisie werd meermaals stilgelegd en uiteindelijk definitief gestaakt nadat de aanhang van Vitesse vuurwerk had gegooid richting het veld en de thuisvakken.

Volgens de club uit Leeuwarden waren er na afloop ook buiten het stadion nog wanordelijkheden. "Hiermee werd wat een voetbalfeest had moeten worden voor veel supporters overschaduwd en dat is in alle opzichten onacceptabel", schrijft de club in een verklaring op de website.

Opsporing en bestraffing van daders

Cambuur zegt zich in te zetten voor gastvrijheid voor zowel thuis- als uitsupporters en betreurt wat er is gebeurd. "Dat een kleine groep raddraaiers hier misbruik van maakt, nemen we zeer zwaar op en het moge duidelijk zijn dat we alle medewerking zullen verlenen aan de opsporing en bestraffing van de daders." Ook zegt de club te gaan evalueren om dit in de toekomst te voorkomen.

Promotie

Vitesse maakte bij een overwinning nog kans op een plek in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie, maar de ploeg uit Arnhem verloor met 2-1. Cambuur was al zeker van promotie naar het hoogste niveau.

Vitesse kende een bewogen start van het seizoen en begon de competitie met 12 punten in de min vanwege de zogenoemde licentiekwestie. In september vorig jaar oordeelde het gerechtshof in Arnhem dat de KNVB onterecht de proflicentie had ingetrokken en zo kon Vitesse toch blijven spelen. De KNVB besloot daarop in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, die zich de komende tijd over de zaak buigt.

Reactie Mark Diemers

Cambuur-aanvoerder Mark Diemers sprak zich ook uit over de misdragingen van de uitfans. "Het is nu al de tweede of derde keer dit seizoen en het is gewoon heel triest omdat er veel kinderen en familie in het vak ernaast zitten. Als ze dan bommen naar elkaar gaan gooien, dat gaat natuurlijk nergens over", zei hij.