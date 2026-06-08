Feyenoord maakte zondag bekend dat Robin van Persie niet langer hoofdtrainer van de club is. Na ruim een jaar zit het avontuur van de voormalig topspits in De Kuip erop. Later op de avond liet Van Persie toch nog iets van zich horen, maar niet op de manier die veel mensen waarschijnlijk hadden verwacht.

Van Persie plaatste op zijn sociale kanalen meerdere foto’s met een bijbehorende tekst. "Wat. Een. Weekend", begon de oefenmeester zijn verhaal. Dat ging echter niet over zijn ontslag bij Feyenoord, maar over zijn eigen toernooi, waaraan meerdere jeugdteams deelnamen.

Hij vervolgde zijn bericht: "Twee geweldige dagen vol voetbal, met spannende wedstrijden, mooie doelpunten, plezier, passie en sportiviteit. Maar bovenal waren de glimlachen van zoveel kinderen het absolute hoogtepunt van het weekend. Jonge spelers zien genieten van het spel waar ze van houden, samen met hun teamgenoten successen vieren en herinneringen maken die ze hun hele leven bijblijven: dát is waar voetbal om draait."

Reactie Rigaux

Daarmee heeft Van Persie zelf nog niet op zijn ontslag gereageerd. Technisch directeur Dévy Rigaux deed dat wel in een statement op de website van Feyenoord. "Robin van Persie heeft de afgelopen 1,5 jaar alles gegeven voor de club. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen met uiteindelijk toch de tweede plaats. Daarmee werd Champions League voetbal veilig gesteld, wat natuurlijk heel belangrijk is."

De Belg vervolgde: "We hebben intern een grondige analyse gemaakt. Daarin hebben we onder meer de ontwikkeling van het geleverde spel en de dalende trend qua puntenaantal, zowel Europees als in de Eredivisie meegenomen. De conclusie was dat we beter met een nieuwe hoofdtrainer starten aan het volgende seizoen."

Ruim een jaar in dienst

De voormalig topspits van Feyenoord, Arsenal, Manchester United, Fenerbaçhe en het Nederlands elftal was sinds februari 2025 trainer van Feyenoord. Daarvoor begon hij zijn hoofdtrainersschap bij sc Heerenveen, dat hem wegplukte uit de jeugd van Feyenoord.

Onder Van Persie eindigde Feyenoord als tweede en dwong de club plaatsing voor de Champions League af. Toch was er veel kritiek op zijn functioneren. Vooral de vroege uitschakelingen in de Europa League en de Eurojackpot KNVB Beker vielen slecht. Ook lag Van Persie overhoop met meerdere spelers, onder wie Quinten Timber, Quilindschy Hartman, Gjivai Zechiël en Ramiz Zerrouki.

What. A. Weekend. 🙌



Two incredible days of football, packed with exciting matches, great goals, fun, passion and sportsmanship.



But above all, the highlight of the weekend was seeing the smiles on the faces of so many children. Watching young players enjoy the game they love,… pic.twitter.com/Rr1YqOLeIS — Robin van Persie (@Persie_Official) June 7, 2026

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