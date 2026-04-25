Bij Cambuur baalt men als een stekker dat het duel met Vitesse vrijdagavond gestaakt werd. De wedstrijd stond in het teken van coach Henk de Jong, maar door wangedrag van de Arnhemse fans kreeg zijn afscheid een zwart randje. Vooral Cambuur-aanvoerder Mark Diemers is woedend.

Voor de wedstrijd tussen Cambuur en Vitesse waren de Arnhemmers al geïrriteerd, omdat door de situatie in Den Bosch een ticket voor de play-offs buiten bereik leek. Helemaal toen Vitesse met tien man kwam te staan in Leeuwarden. De bezoekers scoorden echter toch via Naoufal Bannis, maar in blessuretijd repareerde Cambuur de schade. Bij een 2-1 stand misdroegen de fans van Vitesse zich en gooiden ze vuurwerk in de vakken van de Friese fans. Eerst werd het duel stilgelegd, daarna definitief gestaakt.

'Ik snap er niks van, zo zonde'

Cambuur-aanvoerder Diemers kon na afloop bij ESPN geen goed woord opbrengen voor de actie. "Er gebeuren absurde dingen in het uitvak. Ik hoop toch wel dat dat een keer klaar is in het voetbal. In andere landen zie je het vrijwel nooit, maar hier in Nederland met regelmaat. Het is nu al de tweede of derde keer dit seizoen en het is gewoon heel triest omdat er veel kinderen en familie in het vak ernaast zitten. Als ze dan bommen naar elkaar gaan gooien, dat gaat natuurlijk nergens over."

"De club moet er uiteraard ook kritisch naar kijken, maar laten we hopen dat dit nooit meer gaat gebeuren", gaat Diemers verder met zijn tirade. "Het is gewoon triest en het hoeft ook niet. Ik snap dat fans gefrustreerd zijn, maar dit is geen reden om zoiets te doen. Ik snap er gewoon niks van, het is zo zonde. In de maatschappij gaan er een aantal dingen niet goed en dit is daar een voorbeeld van." Diemers sluit vervolgens af met een belangrijke boodschap. "Wees een beetje lief voor elkaar en doe gewoon normaal."

Henk de Jong

De Jong was na afloop een stuk milder voor de fans van de bezoekers. Hij wilde zijn afscheid niet laten verpesten door het vuurwerk. "Ik wil geen kwaad spreken over onze tegenstander. Je moet het goed doen in onze toekomst en ze hebben het nu ook geweldig gedaan. Geen kwade dingen, het is gebeurd en daar moeten we ook van leren. Ook richting de Eredivisie. Het is een mooie leer geweest. Het moet niet, maar mijn afscheid heeft wel wat langer geduurd daardoor."