Dit jaar gaat het dan toch echt eindelijk lukken. Nederland wordt wereldkampioen voetbal. Tenminste dat wijst de voorspelling van een bekende Duitse geleerde uit. En hij is niet de minste; bij de afgelopen drie WK's had hij het bij het rechte eind.

Het is al zo vaak misgegaan, dat het komende zomer maar eens goed moet komen. De Nederlandse voetballers onder leiding van bondscoach Ronald Koeman gaan de wereldtitel binnenhalen. Dat is in ieder geval de voorspelling van de Duitse meestervoorspeller Joachim Klement, en hij kan het weten.

Meestervoorspeller

Klement, een bekende Duitse econoom in dienst van een Britse bank, voorspelt namelijk al ruim twaalf jaar allerlei sportwedstrijden op basis van talloze factoren. Naast de voetbalkwaliteit kijkt hij bijvoorbeeld ook naar het bruto binnenlands product van een land, én wordt ook de factor geluk meegewogen in zijn oordeel. Maar hij mag met recht een meestervoorspeller genoemd worden, want de afgelopen drie mondiale eindtoernooien had Klement het bij het rechte eind.

Zo voorspelde hij dat zijn eigen Duitsland in 2014 de wereldtitel zou pakken in Brazilië, en dat gebeurde toen ook. Beginnersgeluk? Daar dacht Klement zelf anders over. Bij het WK in 2018 in Rusland zou volgens hem namelijk Frankrijk wereldkampioen worden en ook dat geschiedde. En voor het omstreden WK voetbal in 2022 gunde hij vooraf Lionel Messi dan eindelijk zijn titel met Argentinië. Nu is volgens de meestervoorspeller dus Nederland aan de beurt.

Lange weg Nederland

Wel voorziet Klement een helse tocht voor Oranje, vooral na de groepsfase. "Nederland moest zich door zware wedstrijden heen worstelen tegen Marokko, Frankrijk en Spanje om de finale te bereiken", meent Klement, die dus een spannend affiche met de Marokkanen voorspelt na de groepsfase. De finale wordt bovendien een bijzondere. In de, volgens Klement, 'spuuglelijke' eindstrijd tegen Portugal, pakt Nederland de wereldtitel. Daardoor gaat de interlandcarrière van Cristiano Ronaldo als een nachtkaars uit.

"Gefeliciteerd Nederland met het eindelijk winnen van de trofee die ze al lang geleden hadden moeten winnen", besluit de Duitser, die de drie eerdere WK-finales van het Nederlands elftal er nog maar eens bijhaalt. Klement ziet bovendien Japan, groepsgenoot van Oranje, als de grote verrassing van het toernooi. Voor Nederland betekent het als vanzelfsprekend niet zo veel. Maar aangezien iemand met zo'n track record wat betreft voorspellingen ons land kiest, kunnen Koeman en zijn spelers met veel vertrouwen afreizen naar de Verenigde Staten.