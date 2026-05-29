Sinds de bekendmaking van de WK-selectie houdt niemand er meer over op. Ronald Koeman gaf zijn 26 namen door en daar zaten toch weer wat verrassingen bij. Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart geven daar ook hun mening over in hun eigen podcast. Vooral Sneijder is kritisch op één opmerkelijke keuze. "Ik kan dat echt niet begrijpen."

De twee mannen hadden het vervolg op hun eerste succesvolle podcast-aflevering expres wat verzet zodat ze op de WK-selectie konden reageren en trapten daar dan ook gelijk mee af. Onder toeziend oog van Noa Vahle als presentatrice gaven beide heren hun mening over de selectie van Koeman.

'Vier keepers?'

Ze zijn net als Koeman realisitisch: een finaleplaats lijkt er niet in te zitten, maar Raf denkt dat een halve finale nog wel moet lukken. Dan vraagt Vahle aan de twee ex-topinternationals wie zij hadden vervangen in de selectie. "Ik had Frimpong gehouden, maar wie er dan uit moet vind ik ook lastig", begint Van der Vaart.

Daarbij kan hij het ook niet laten de keepers op de hak te nemen, zoals hij in de eerste aflevering ook deed. "Dan kom je toch bij de keepers, ik hoorde 4 keepers. Maar drie is toch echt zat? Alleen ze nemen vaak een vierde mee om te trainen maar dat slaat natuurlijk nergens op", lacht hij.

Wout Weghorst

Sneijder kijkt wat meer naar voren, naar de spitspositie. Daar zit zijn grote verbazing. "Ik denk aan Wout Weghorst. Ik kan niet begrijpen dat je zo'n seizoen draait en toch beloond wordt met een plek in de selectie voor het WK", zegt hij verbaasd. "Wie je dan wel zou moeten nemen, weet ik niet want het is ook niet dat we allemaal topspitsen hebben. Dat vind ik vreemd, maar de uitleg snapte ik ook niet. Waarom heb je zo’n type nodig? Om zo’n goaltje tegen Argentinië? Iedere andere in die positie had die ook gescoord."

Daar valt Van der Vaart hem in bij, die een patroon ziet bij de werk- en denkwijze van Koeman. "Koeman houdt wel vast aan zulke momenten, daar gaat hij over nadenken. Hetzelfde met Veerman, Koeman houdt alleen vast aan Oostenrijk. Daar denkt hij steeds aan terug. Daar kom je echt nooit meer vanaf. Hij is daar heel erg van."

Voorkeurspositie

Vervolgens vraagt Vahle nog of de jongens ook eens een voorkeurspositie hebben gehad, zoals Memphis dat nu bij Oranje heeft. Hij speelt in Brazilië, is niet helemaal fit, maar wordt toch opgeroepen. "Dat verschilde denk ik wel per periode of per selectie die opgeroepen was", denkt Sneijder hardop na. In 2010 heb ik wel zo’n positie gehad, maar in 2014 weer niet. Toen moest ik juist topfit zijn."

Van der Vaart vergelijkt de situatie van Sneijder en Memphis met elkaar. "Jij ging naar Qatar toe en was niet meer helemaal in de picture, dat is ongeveer net zo als met naar Brazilië gaan. In onze tijd was Memphis nooit opgeroepen op dit moment, maar we hebben geen spitsen dus ik vind het ook logsich dat je dan bij hem blijft hangen. Ik vind hem nog altijd een geweldige spits, maar in onze tijd was dat nooit gebeurd."

