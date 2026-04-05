Voormalig topvoetballer John van 't Schip heeft een emotioneel bericht geplaatst op zijn socials. De voormalig trainer van Ajax staat stil bij de verjaardag van zijn dochter en daarmee gelijk ook bij zijn overleden ex-vrouw.

De vrouw van oud-voetballer en trainer John van 't Schip overleed in 2023. Daniëlle Oonk, zoals haar meisjesnaam luidde, overleed op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van endeldarmkanker. Haar vader Joop Oonk kreeg haar tijdens zijn huwelijk met Willeke Alberti. Daniëlle trouwde in 1989 met John van 't Schip. Zij kregen samen twee kinderen: Estelle en Davey.

Estelle van 't Schip

Estelle is 33 jaar geworden en het Ajax-icoon schreef naar aanleiding daarvan een ontroerend berichtje.

"Happy Birthday lieve Estelle", zo begon hij. "En dan ben je ook nog in je geboorteland Italië waar je 33 jaar geleden in Genua het levenslicht zag toen jou mama in Villa Serena beviel. Ik ben heel blij met jou als m’n dochter en kijk trots toe hoe je als een jonge mooie vrouw je pad in dit leven bewandelt. Ti Amo."

Football Island

Oud-voetballers onder wie Wesley Sneijder, Jan van Halst, Frank en Ronald de Boer, John van 't Schip en Kenneth Pérez zijn vanaf 29 maart wekelijks te zien in een nieuw programma op Videoland. In de achtdelige realityserie Football Island gaan de deelnemers, onder leiding van presentator Frank Evenblij, de strijd met elkaar aan.

Het begon rampzalig voor Van 't Schip, want hij kampte met buikpijn en had een beroerde nacht. Eenmaal op het eiland bleek het nog altijd niet goed te gaan met Van 't Schip. De eerste aflevering begon dan ook zonder hem. "Ik sta hier tegenover 10 legendes en dat is geen elftal. John had geen lekkere nacht en is even op controle bij de arts, maar is in goede handen", vertelde Evenblij.

Documentaire over Johan Cruijff

Ondertussen gaat het allemaal weer goed met Van 't Schip. Vrij recent was hij nog te gast bij de première van de documentairereeks over Johan Cruijff, waarin hij enthousiast sprak over zijn historie met de legendarische voetballer.



