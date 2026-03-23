Memphis Depay heeft in de wedstrijd tussen Corinthians en Flamengo zondagnacht een blessure opgelopen. Na 25 minuten moest de spits naar de kant met een blessure aan het dijbeen. Het is nog onbekend hoe ernstig het is, maar Memphis hield wel al contact met Nederland over de kwetsuur.

In de 24e minuut van de wedstrijd tussen Corinthians en Flamengo stond het al 1-1, tevens de eindstand, toen Memphis gewisseld moest worden. De spits voelde al meermaals aan zijn dijbeen en kon uiteindelijk de wedstrijd niet voort zetten. Het is niet bekend hoe ernstig zijn blessure is. In de komende dagen zou Memphis aansluiten bij het Nederlands elftal voor de oefenwedstrijden tegen Ecuador en Noorwegen. Het is niet bekend of hij in staat is om bij de groep aan te sluiten voor de interlandperiode richting het WK komende zomer.

Een mogelijke afmelding van Memphis zou voor Koeman een tweede klap betekenen. Eerder meldde ook Jurriën Timber zich al af met een blessure. Koeman riep Sunderland-verdediger Lutsharel Geertruida op als vervanger van de Arsenal-speler. Mocht Memphis zich daadwerkelijk afmelden voor Oranje, dan lijkt Emanuel Emegha zijn meest logische vervanger. De aanvaller van Strasbourg was tijdens de vorige interlandperiode ook al de eerste vervanger van de toen geblesseerde Wout Weghorst. Ook een oproep voor de in topvorm verkerende Ernest Poku valt binnen de mogelijkheden.

Telefoonincident

Tijdens de wedstrijd gebeurde er echter nog iets geks rond Memphis. De spits nam nadat hij gewisseld werd door zijn blessure nog plaats op de bank van Corinthians om de wedstrijd verder af te kijken. Dat deed hij natuurlijk naast zijn vriend Zakaria Labyad. Tijdens het duel zat Memphis echter op zijn telefoon en daar was de staf van Corinthians niet van gediend. Twee assistent-trainers liepen naar hem toe en verzochten hem de telefoon tijdens de wedstrijd weg te doen. Daar gaf Memphis gehoor aan.

Memphis Depay tava mexendo no celular no banco de reservas, daí alguém da comissão técnica do Corinthians aparentemente pediu pra ele guardar



pic.twitter.com/5Oni01Bfpy — DataFut (@DataFutebol) March 23, 2026

Het moment deed wat stof opwaaien, maar via X gaf Memphis uitleg over waarom hij op zijn telefoon zat. "Even wat opheldering over dat moment. Ik zat puur en alleen op mijn telefoon om te communiceren met de medische staf van het Nederlands elftal. Ik kwam naar buiten om mijn team te supporten, terwijl ik ook binnen had kunnen blijven met mijn blessure. Ik baal ook van het resultaat", vertelde Memphis na het gelijkspel. De spits bevestigt dus dat er al contact met Nederland is geweest over de blessure.