Oranje-international Jeremie Frimpong ontbreekt verrassend genoeg in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. De vleugelflitser van Liverpool maakt al jaren steevast deel uit van de vaste kern van Oranje, maar is er niet bij op het komende eindtoernooi. Voormalig international Hedwiges Maduro leeft mee met de 25-jarige Frimpong. "Deze klap komt héél hard aan", stelt Maduro.

"Het is zeker een verrassing", reageert Maduro tegenover Sportnieuws.nl op het ontbreken van de multifunctionele Liverpool-speler. "Daar had ik geen rekening mee gehouden, omdat hij er in de afgelopen periodes altijd wel bij heeft gezeten. Maar aan de andere kant heeft Frimpong ook veel blessures gehad. Koeman heeft natuurlijk al twee twijfelgevallen met Depay en Jurriën Timber, dus misschien was het iets te veel als Frimpong er ook nog bij zou komen."

Voorkeur voor Summerville

Koeman erkende woensdag al dat West Ham United-aanvaller Crysencio Summerville simpelweg de voorkeur heeft gekregen boven Frimpong. Maduro snapt dat wel. "Hij is wel écht een buitenspeler, terwijl Frimpong meer een vleugelverdediger is", vervolgt de oud-topvoetballer, die onder de indruk is van de Oranje-debutant. "Hij was bijna wekelijks één van de uitblinkers bij West Ham in de Premier League."

De achttienvoudig international merkt wel op dat Summerville bij de degradant uit de Premier League vaak vanaf de linkerkant speelde. "Maar hij heeft wél iets creatiefs en daar hebben wij er niet zoveel van in de selectie. Ik ben blij dat hij meegaat", stelt de oud-voetballer van onder meer Ajax, Valencia en Sevilla.

Pijnlijke situatie voor Frimpong

Voor Frimpong zal het hard aankomen dat hij op het laatste moment buiten de selectie is gevallen. De 25-jarige vleugelspeler speelde deze week nog een prominente rol in een speciale campagne rond het Nederlands elftal. Maduro begrijpt dan ook goed dat de teleurstelling bij Frimpong groot zal zijn. "Deze klap komt héél hard aan, omdat het zijn droom was om een WK te spelen. Dit is voor hem enorm zuur", besluit Maduro.

