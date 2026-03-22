Lutsharel Geertruida is door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dit volgt op het wegvallen van Jurriën Timber (Arsenal), die nog niet voldoende is hersteld van een blessure en daardoor deze interlandperiode niet inzetbaar is.

Tot nu toe speelde Geertruida achttien interlands. De komende interlandperiode kunnen daar dus weer wedstrijden bij komen. De selectie bestaat uit 26 spelers en komt maandagavond samen in Zeist. Oranje bereidt zich daar voor op de oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador. Nederland speelt op vrijdag 27 maart in de Johan Cruijff ArenA tegen Noorwegen en op dinsdag 31 maart in het Philips Stadion tegen Ecuador. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur.

Mooi nieuws op vervelende dag

Voor Geertruida is dat mooi nieuws op een vervelende dag. Zondagmiddag nam hij het met Sunderland op tegen Newcastle United. Het duel staat ook wel bekend als de Tyne-Wear derby en geldt als een van de meest beladen voetbalwedstrijden van Engeland. Brian Brobbey, die afgelopen vrijdag al door bondscoach Ronald Koeman werd geselecteerd voor het Nederlands elftal, besliste de wedstrijd door zijn winnende goal in de 90e minuut. De wedstrijd eindigde in 1-2 voor Sunderland.

Racistisch bejegend

In de tweede helft van de beladen derby werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd omdat er signalen waren dat er een speler van Sunderland racistisch werd bejegend. Het slachtoffer in kwestie was Oranje-international Geertruida, zo meldt het Premier league Match Center op X na de wedstrijd.

"Dit is in lijn met het antidiscriminatieprotocol van de Premier League op het veld. Het incident in St James' Park zal nu grondig worden onderzocht", zo schrijft de competitie in een verklaring. "We betuigen onze volledige steun aan de speler en beide clubs. Racisme heeft geen plaats in onze sport, of waar dan ook in de samenleving. We zullen blijven samenwerken met belanghebbenden en autoriteiten om ervoor te zorgen dat onze stadions een inclusieve en gastvrije omgeving zijn voor iedereen."

Geertruida verruilde Feyenoord in de zomer van 2024 voor RB Leipzig, dat hem voor dit seizoen heeft verhuurd aan Sunderland. In 2023 werd de geboren Rotterdammer voor het eerst opgenomen in de voorselectie van het Nederlands efltal. In maart van dat jaar debuteerde hij als basisspeler van Oranje tijdens het EK-kwalificatieduel met Frankrijk.