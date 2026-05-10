Het WK voetbal begint op 11 juni, dus voor Oranje-bondscoach Ronald Koeman, zijn mannen en heel Nederland neemt de opwinding toe. Maar eerst is de voormalig topverdediger er nog even tussenuit gegaan met zijn partner, Bartina Koeman. Een grote wens kwam daarmee uit.

Bondscoach Koeman belegt in New York een zogeheten pre-camp van vrijdag 5 juni tot en met maandag 8 juni. Op dinsdag 9 juni vertrekt het team naar het basiskamp in Kansas City. Spelers en staf verblijven daar in het Cascade Hotel. Oranje vliegt tijdens de groepsfase naar Dallas voor de wedstrijd tegen Japan en naar Houston voor het duel met Zweden. De derde poulewedstrijd tegen Tunesië wordt in Kansas City afgewerkt.

Het Nederlands elftal sluit de voorbereiding op het wereldkampioenschap voetbal af met een interland tegen Oezbekistan. De ontmoeting met de Aziatische debutant op het WK vindt plaats op maandag 8 juni in het Icahn Stadium in New York, meldt de KNVB in een persbericht.

Bijzondere treinrit

Bartina Koeman heeft op haar Instagram-account een paar beelden gedeeld van een gezellige trip met Ronald Koeman. Getuige de afbeeldingen namen ze een ritje in een bijzondere trein: de La Dolce Vita Orient Express. Dat is een luxe nachttrein in Italië, geïnspireerd op de glamour van de jaren 60. De trein biedt exclusieve reizen, luxe suites, gastronomie en historische routes door Italiaanse steden en landschappen.

© Bartina Koeman, Instagram

Bartina keek erg uit naar de pittoreske rit. Bij een foto plaatst ze namelijk een icoontje van een zogeheten bucketlist, oftewel een lijst met dingen die je wil meemaken voordat je leven over is. En haar kiekjes onderstrepen waarom ze dit ritje op de lijst had opgenomen. Zo worden de reizigers bijvoorbeeld begroet door een lange sliert aan medewerkers die zich voor de trein hebben opgesteld. Onder meer een kok, ober en saxofoonspeler staan klaar om de gasten in de watten te leggen.

Ronald en Bartina Koeman

Ronald en Bartina ontmoetten elkaar al in de jaren '80 en hoewel het geen liefde op het eerste gezicht was, zijn de twee nog altijd samen. Ze trouwden in 1989 en hebben drie kinderen: Ronald junior, Debbie en Tim. Zelf kampte Koeman met hartproblemen en zijn vrouw Bartina lijdt aan een chronische vorm van kanker.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover