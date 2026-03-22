In Eindhoven is met groot feest gereageerd op de openingstreffer van Ajax in de Klassieker. Als de stand in Amsterdam zo blijft, dan kan PSV vanmiddag kampioen worden bij een zege op Telstar.

De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax is kwalitatief zeker niet een van de beste derby's in jaren. In de eerste en de tweede helft werden er veel ballen ingeleverd en zijn beide teams absoluut niet sterk in het maken van de juiste keuzes. Het grootste verschil tussen de eerste en de tweede helft is de tussenstand. In het tweede bedrijf sloeg Ajax toen in een bomvolle Kuip.

Sean Steur scoorde nog niet in een officiële wedstrijd voor Ajax, maar dat lukte hem nu wel. Hij kreeg de bal op de zestien meter en haalde met een vlammend schot uit. Onhoudbaar voor Feyenoord-sluitpost Timon Wellenreuther en dus kwam Ajax op voorsprong. Steur is met zijn achttien jaar een van de jongste doelpuntenmakers ooit in de Klassieker, maar hij zal vooral blij zijn dat hij zijn ploeg heeft kunnen helpen. Echter helpt hij ook de huidige lijstaanvoerder in de Eredivisie: PSV.

De Eindhovenaren staan op een riante voorsprong in de Eredivisie en spelen vanmiddag de uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat Telstar. De voorsprong van PSV is zo groot, dat de ploeg van Peter Bosz dit weekend al kampioen kan worden. Daarvoor moet Ajax winnen van Feyenoord. Daarnaast moet PSV zelf ook nog winnen van Telstar. Lukt dat, dan zijn de Eindhovenaren niet meer in te halen en zijn ze zes duels voor het eind al kampioen van Nederland.

Daarmee zou PSV de vroegste kampioen ooit zijn in de Eredivisie. Echter moet wel eerst gewonnen worden van Telstar. Iets wat eerder dit seizoen in eigen huis niet lukte. Toen verloor PSV met 2-0 van Telstar.