Tientallen jaren was oud-sportcommentator Jack van Gelder (75) zeer regelmatig te zien op televisie. Mogenlijk is daar een einde aan gekomen, nu hij niet meer aanschuift bij De Oranjezondag en een terugkeer onwaarschijnlijk lijkt. Maar Van Gelder treurt ook over een ander programma waarmee hij een warme band heeft.

Van Gelder was een regelmatig terugkerende gast in talkshows van presentatrice Hélène Hendriks, zoals De Oranjezomer, De Oranjewinter en dus ook De Oranjezondag. Daarin kon Van Gelder niet alleen zijn kennis van sport kwijt, ook gaf hij graag zijn mening over politieke ontwikkelingen. Maar door enkele misverstanden tussen Van Gelder en de programmamakers is het tot een breuk gekomen.

Studio Voetbal

Van 2002 tot en met 2015 was Van Gelder presentator van Studio Voetbal, het NOS-programma op zondagavond waarin het nationale en internationale voetbal wordt besproken. Door bezuinigingen van de omroep sneuvelt die talkshow. Afgelopen zondag werd de laatste aflevering uitgezonden. Vanaf 2019 tot het slot was Sjoerd van Ramshorst de gespreksleider.

Geen Studio Voetbal meer. De ontmanteling van een bolwerk begint. Radiocommentaar tijdens groepswedstrijden van Oranje wordt slechts door 1 verslaggever gedaan. Dynamiek verdwijnt helaas. — Jack van Gelder (@jackvangelder) May 18, 2026

Na die allerlaatste aflevering zette Van Gelder dit bericht op X: "Geen Studio Voetbal meer. De ontmanteling van een bolwerk begint. Radiocommentaar tijdens groepswedstrijden van Oranje wordt slechts door 1 verslaggever gedaan. Dynamiek verdwijnt helaas."

Ontmanteling

Met 'ontmanteling van een bolwerk' verwijst hij vermoedelijk naar de voetbalverslaggeving door de NOS. Ook bij het WK voetbal dat in juni begint zullen de bezuinigingen gevolgen hebben voor de output van de omroep. Waar bij de vorige edities van het WK nog alle duels werden becommentarieerd vanuit het stadion zal dat deze keer slechts bij een deel het geval zijn. De rest wordt 'gewoon' vanuit Hilversum voorzien van commentaar.

Een ander programma dat verdwijnt is in het spoor van Oranje. Dat was een vaste prik voor de liefhebbers van het Nederlands elftal. De NOS begon jaren geleden met de vlog, die afgetrapt werd door Chiel van Koldenhoven en Jeroen Stekelenburg. Nadat Van Koldenhoven vertrok naar Viaplay, nam Omar El Gendy zijn plek over. De vlog liet bijzondere beelden achter de schermen zien tijdens onder meer de EK's van 2021 en 2024 en het WK van 2022. Maar aan die periode komt nu dus een eind.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover