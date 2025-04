Suriname laat zes Nederlanders aan naturalisatieproces beginnen: oud-Feyenoorder en Volendam-speler

Suriname 🇸🇷 FA announce Six players have started the process to be eligible to represent Natio!



Yannick Leliendal (Volendam) Marcelencio Esajas (TOP Oss)

Tayrell Wouter (Apollon Limassol)

Nigel Lonwijk (Huddersfield)

Jay-Roy Grot (Odense)

Jean-Paul Boetius (SV Darmstadt) https://t.co/4VVFYaySQV