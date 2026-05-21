Ajax beleefde een dramatisch seizoen en moet zich daardoor via de play-offs zien te plaatsen voor de voorronde van de Conference League. De nummer vijf van de Eredivisie begint met een lastige 'thuiswedstrijd' tegen FC Groningen in Volendam.

Voor Ajax is er nog maar één doel: het winnen van de play-offs. Alleen dan verzekert de ploeg van Oscar Garcia zich van Europees voetbal volgend seizoen, al gaat het dan maar om de voorronde van de Conference League. Eerst moet Ajax echter zien af te rekenen met FC Groningen, waarna mogelijk nog een duel wacht met FC Utrecht of sc Heerenveen.

Eerdere ervaringen met play-offs

Ajax heeft ervaring met play-offs om Europees voetbal af te dwingen. Midden jaren 2000 moest de club zich meerdere keren via een extra nacompetitie zien te plaatsen voor Europa. Destijds lag de inzet nog hoger: een ticket voor de voorronde van de Champions League. In die periode slaagde Ajax er twee keer in om zich te plaatsen. Ditmaal gaat het dus slechts om een plek in de voorronde van de Conference League.

Spelen in Volendam

Ajax werkt de play-offs af in het KRAS Stadion in Volendam. De Johan Cruijff ArenA is namelijk niet beschikbaar door een reeks grootschalige concerten van wereldster Harry Styles. Aanvankelijk mochten er geen uitsupporters aanwezig zijn, maar dat besluit werd later teruggedraaid. Daardoor zal het donderdagavond ongetwijfeld volle bak zijn in het stadion van FC Volendam.

Afwezige Ajacieden

Tijdens de persconferentie kon Ajax-trainer géén positief nieuws brengen over de ziekenboeg. "We hebben wat spelers met terugvallen. Dat geldt voor Josip Sutalo, Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu", zegt de Spanjaard over het missen van liefst drie verdedigers, die toevalligerwijs allen een WK gaan spelen. "Ik geloof niet dat het daarmee te maken heeft. Misschien is het een toeval." Daarnaast zijn Vitezslav Jaros, Joeri Heerkens, Oleksandr Zinchenko, Oliver Edvardsen en Kian Fitz-Jim.

Ajax - FC Groningen

