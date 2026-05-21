Marc Overmars geniet van het kampioenschap van Arsenal. De club waar hijzelf meer dan honderd wedstrijden speelde is sinds 22 jaar weer kampioen van Engeland. En in een sterrenteam vol wereldtoppers zag Overmars dit jaar een cruciale speler. "Als hij het WK niet haalt, dan mist Ronald Koeman een bepalende speler."

Het gaat om Jurriën Timber. De oud-Ajacied speelt sinds de zomer van 2023 bij Arsenal en speelde zich vrij moeiteloos in de basis. Waar hij in het Nederlands elftal als centrale verdediger wordt gebruikt, zien ze in Londen een back in hem. In gesprek met De Telegraaf spreekt Marc Overmars lyrisch over de man die hij zag doorbreken bij Ajax.

Speler van het Jaar

In een team vol sterren met namen als Declan Rice, Lewis Skelly, Martin Odegaard en Bukayo Saka, spreekt Overmars over Timber als het gaat om de titel Speler van het Jaar. "Het collectief was dit jaar de kracht van Arsenal. Ik ken de Timbertjes, het karakter en de mentaliteit van die jongens is geweldig", looft hij de tweeling.

Overmars kent beide spelers uit de jeugd van Ajax, waar alleen Jurriën doorbrak, Quinten deed dat via FC Utrecht, Feyenoord en nu Olympique Marseille. Timber debuteerde in 2020 in Ajax 1 en werd een vaste kracht, niet veel later kwam ook de eerste oproep voor het Nederlands elftal waar hij in 2021 zijn debuut maakte tegen Schotland.

WK Oranje

Sindsdien is hij ook niet meer weg te denken uit het Nederlands elftal, maar is het nog maar de vraag of hij ook dit jaar meegaat naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De back van Arsenal kampt sinds begin april met een blessure en het is nog maar de vraag of hij op tijd fit is. Hij vierde het kampioensfeest met zijn team en heeft nog één ander doel: de Champions League-finale. Daar zal hij hoogstwaarschijnlijk zijn eerste minuten maken.

Volgens Overmars is dat ook cruciaal voor het WK én dus Ronald Koeman. "Als Jurriën door zijn blessure het WK niet haalt, dan mist Roanld Koeman een bepalende speler. Op zulke jongens bouw je jouw team", omschrijft de oud-Ajacied.

Het WK start op 11 juni en de eerste wedstrijd voor Oranje is op 14 juni tegen Japan, op 20 juni speelt Oranje tegen Zweden en ze sluiten de groepsfase af op 26 juni tegen Tunesië.

