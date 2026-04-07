Het is niet de vraag of, maar wanneer Dirk Kuijt bijtekent als trainer van FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Hoewel directe promotie niet lukte en ook een periodetitel vooralsnog niet is gewonnen, is de intentie er van beide partijen om met elkaar door te gaan.

Trainer Dirk Kuijt wil zijn contract bij FC Dordrecht verlengen. "Eigenlijk is er al witte rook", zei de voormalige aanvaller na een gelijkspel bij SC Cambuur (1-1) voor de camera van ESPN. "Maar dit soort belangrijke zaken moet je altijd op papier zetten. Dat ligt weer bij andere mensen. Ik hoop dat dat snel gebeurt."

'Daar wil ik ze bij helpen'

Met het 1-1 gelijkspel schieten FC Dordrecht en Kuijt bar weinig op. FC Dordrecht staat tiende in de eerste divisie en is ver verwijderd van een plek in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. "Ik werk hier met heel veel plezier en kan me goed ontwikkelen als coach", zei Kuijt. "Er loopt hier veel talent dat het in zich heeft om de volgende stap te maken. Daar wil ik ze bij helpen." Cambuur liet dure punten liggen in de strijd om de titel en maakte dankzij de 1-1 van Dordrecht ADO Den Haag alvast officieus kampioen van de KKD.

Eerste seizoen bij FC Dordrecht

De 45-jarige Kuijt is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van FC Dordrecht. Hij volgde Melvin Boel op, die met veel succes bij Go Ahead Eagles een baan kreeg na het halen van de play-offs met De Schapenkoppen. Daarmee verdiende hij een transfer naar de Eredivisie én de Europa League, waar de Deveter club indruk maakte met enkele stuntpartijen. Kuijt was eerder hoofdcoach bij ADO Den Haag en Beerschot in België. Daar ging het niet al te voortvarend.

Einde van de KKD

Dit seizoen van de KKD duurt nog drie duels. Vrijdag komt koploper en aanstaand kampioen ADO, de oude club van Kuijt, op bezoek. Daarna wachten nog duels met Almere City en Willem II. In de vierde en laatste periode staat Dordrecht pijnlijk laatste en zijn de play-offs onbereikbaar.