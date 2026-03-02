Ruud Gullit is een echt voetbaldier. De 63-jarige ex-topaanvaller werd onder meer Europees kampioen met Oranje, was trainer en schuift vaak aan als analist. Maar er moet de in Amsterdam geboren oud-speler iets van het hart.

Tien jaar geleden bracht Gullit nog een boek uit over zijn liefde voor voetbal: How To Watch Football. Daarin legt hij uit waar je op moet letten bij een voetbalwedstrijd, zodat je er nog meer van kunt genieten.

Genieten

Maar genieten van kijken naar voetbal, dat doet Gullit al een tijdje niet meer. In de talkshow Rondo bij Ziggo Show legde hij maandag uit hoe dat kan. "Ik heb de laatste tijd überhaupt weinig plezier in het voetbal kijken", zegt hij.

"Ik keek zondag naar Arsenal tegen Chelsea, wat een baggerwedstrijd was dat! Het voetbal is verschrikkelijk om naar te kijken. Ik hoop niet dat dat een tendens wordt. Iedere speler is superfit, maar we smachten naar voetballers zoals Lamine Yamal, die tegenstanders willen uitspelen."

Ajax

Naar Ajax kijkt hij al een poosje niet meer. Vandaar dat hij weinig kon zeggen over de pot van de Amsterdammers tegen PEC Zwolle, die afgelopen week eindigde in 0-0. "Het lijkt wel alsof het allemaal via een computer wordt bestuurd", zo zegt hij over het moderne spel. "Ik mis het plezier. Dat vind ik echt jammer. Daarom kijk ik de laatste tijd vaak de samenvattingen, want ik vind het minder leuk worden."

Gullit is een van de grootste namen uit de Nederlandee voetbalgeschiedenis. Vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse sport kreeg hij eind 2024 de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs. Dat zijn liefde voor het voetbal iets is bekoeld blijkt ook uit zijn nieuwe passie: golf.

Golf

In april 2025 werd hij aangesteld als toernooidirecteur van het KLM Open. De oud-voetballer leidde de 105e editie samen met Daan Slooter, die al jaren de sportieve leiding heeft over het Open Nederlandse kampioenschap.