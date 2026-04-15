Ex-topvoetballer Dirk Kuijt weet waar zijn toekomst ligt. De voormalig international van Oranje is bezig aan zijn eerste seizoen bij FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie en doet het daar naar tevredenheid. Dat blijkt wel uit de contractverlenging die Kuijt woensdag heeft ondertekend.

De 45-jarige Kuijt verwachtte zelf ook weinig problemen met de onderhandelingen en zodoende zei hij vorige week al dat er 'eigenlijk al witte rook was' over zijn langere aanstelling in de KKD bij de club onder de rook van Rotterdam. 'Kuijt blijft ook de komende jaren verbonden aan FC Dordrecht. De 45-jarige hoofdtrainer heeft zijn contract met twee jaar verlengd, waardoor hij tot medio 2028 vastligt aan de Krommedijk', schrijft de club.

'Ik ben enorm blij'

Kuijt staat sinds de zomer van 2025 aan het roer bij FC Dordrecht. De samenwerking verloopt vanuit beide partijen zeer prettig. "Ik ben enorm blij met deze contractverlenging. Vanaf het eerste moment heb ik hier veel vertrouwen en steun gevoeld. Dit is voor mij een geweldig platform om mezelf verder te ontwikkelen als trainer. We zijn als club mooie stappen aan het maken en ik kijk ernaar uit om die ontwikkeling voort te zetten. Samen met FC Dordrecht wil ik blijven bouwen en talenten verder laten groeien."

'Hing al een tijdje in de lucht'

Ook de algemeen directeur van FC Dordrecht, Hans de Zeeuw, is verheugd met het nieuws. "Het hing al een tijdje in de lucht, maar de handtekeningen zijn nu officieel gezet. Wij zijn zeer tevreden over de werkwijze van Dirk en de energie die hij dagelijks in de club steekt. We hebben er alle vertrouwen in dat we de komende seizoenen samen mooie momenten gaan beleven. Zijn visie sluit perfect aan bij de ambities van FC Dordrecht en de ontwikkeling die wij als club voor ogen hebben."

Stand Keuken Kampioen Divisie

Kuijt staat met FC Dordrecht momenteel tiende in de Keuken Kampioen Divisie, met nog twee duels te gaan. De achterstand op de plekken voor de play-offs is te groot om die nog te halen. Vorig jaar lukte het zijn opvolger Melvin Boel wel, maar promoveerde 'Dordt' niet. Boel vertrok naar bekerwinnaar Go Ahead Eagles en Kuijt nam zijn positie over.