Edwin Goedhart sluit niet uit dat bondscoach Ronald Koeman met zijn speelwijze voor het Nederlands elftal op het WK soms rekening houdt met het klimaat. "Voetbal is veel intenser en sneller geworden", zegt de bondsarts van de KNVB. "Het zou kunnen dat we nu af en toe zoals vroeger weer naar meer passes gaan kijken. Maar daar ga ik natuurlijk niet over."

Nederland speelt de groepsduels met Japan, Zweden en Tunesië in Dallas, Houston en Kansas City. "Dat is in het warme en vochtige hart van Amerika", weet Goedhart. "De hitte is vaak het probleem niet, maar de luchtvochtigheid is daar heel hoog in juni. Daar kun je jezelf niet echt aan aanpassen. Je kunt er wel aan wennen."

De meeste spelers van de selectie van het Nederlands elftal voor het WK verzamelen zich op 30 mei in Zeist en gaan daar na trainingen niet in een ijsbad. "We zoeken de sauna en het Turkse stoombad op", stelt Goedhart die niet uitsluit dat er internationals voor de presentatie van de WK-selectie op 27 mei naar Nederland komen om te kijken hoe fit ze zijn. Memphis Depay, Jurriën Timber, Frenkie de Jong en Justin Kluivert speelden ook afgelopen weekend niet voor hun club.

Koeman en zijn 26 internationals vertrekken na de zogenoemde 'uitzwaaiwedstrijd' van 3 juni tegen Algerije in De Kuip voor een trainingskamp naar New York. "Daar kan het warm zijn, maar niet zo vochtig als in Kansas, waar ons basiskamp voor de groepsduels is", zegt Goedhart. "Zo wennen we steeds een beetje beter aan de omstandigheden die we verwachten."

Nederland oefent op 8 juni tegen Oezbekistan in New York en na dat duel spelen de reserves van beide ploegen tegen elkaar. In Kansas traint Oranje 's ochtends. "Het is voordelig dat we onze eerste wedstrijden in Dallas en Houston in overdekte stadions met airco spelen. Tegen de tijd dat we in Kansas tegen Tunesië spelen, zijn we wel een beetje gewend aan de omstandigheden", verwacht de bondsarts.

Oranje kan na de poulefase ook in Mexico terechtkomen. "In andere omstandigheden en zonder airco", weet Goedhart. "Maar we zullen heel goed en individueel naar spelers blijven kijken. Dat doen we vanaf het eerste moment. Wie komt er een beetje uitgeblust naar Nederland en wie heeft er juist weinig gespeeld."

De duels op het WK hebben halverwege de eerste en tweede helft een pauze van drie minuten. "Dan zullen de spelers veel drinken", verwacht Goedhart. "Ik weet niet of ze dit alleen voor de hitte doen. In Dallas en Kansas krijgen we pauzes in een overdekt stadion met airco. Dat zal ook voor reclames op televisie zijn."

