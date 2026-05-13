Het huwelijk tussen Raheem Sterling en Feyenoord is niet geworden wat men ervan verwacht had. De 31-jarige aanvaller lijkt op weg naar de uitgang en ook vanuit Engeland zijn er harde woorden voor de oud-speler van Liverpool, Manchester City en Chelsea.

The Athletic besloot journalist Daniel Taylor naar Rotterdam te sturen om te kijken hoe het met Sterling is. Om zich daarop voor te bereiden, belde hij met oud-Feyenoorder Jan Everse. Die was niet mals in zijn bevindingen. "Kom je Sterling opzoeken?", vroeg Everse enigszins verbaasd. "Heeft je baas geen respect voor je?"

'Niet fit'

Vervolgens gaat Everse wat serieuzer in op de vorm van Sterling bij Feyenoord. "Het is voorbij. Ik hoop dat ik het fout inschat, maar ik denk het niet. Kijk maar eens naar de reacties op internet: de fans maken hem met de grond gelijk."

"Hij is niet fit. Als hij drie of vier sprints trekt, zie je hem twintig minuten lang niet meer". vervolgt Everse, die tussen 1972 en 1977 voor Feyenoord speelde. "Hij is niet meer zo explosief. Hij struikelt over zijn eigen benen. Hij aarzelt. Hij is bang om fouten te maken. In een één-tegen-één situatie passeert hij nooit een verdediger. Hij heeft geen zelfvertrouwen en dat komt omdat hij weet dat hij niet kan doen wat hij wil. Ik heb niet vaak medelijden met voetballers, omdat ik weet hoeveel ze verdienen. Maar ik heb wel medelijden met hem."

"Ik hing de telefoon op met het gevoel dat het erger moest zijn dan ik me had voorgesteld", schrijft Taylor over het gesprek met Everse. "Maar tegelijkertijd wil ik het met eigen ogen zien. Bij aankomst in Rotterdam merkte ik echter weinig sympathie bij de supporters die zich verzameld hebben in de Oude Haven of, tegenover stadion De Kuip, in de Puck van Heelstraat."

Afscheid?

Na de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ, waar Taylor bij was, sprak hij met Robin van Persie en de hoofdrolspeler zelf. "Het voelde als Sterlings afscheid van Rotterdam. Het was de derde wedstrijd in de laatste vier waarin Sterling op de bank bleef zitten. En, hoe gek het ook klinkt, ik vraag me af of Van Persie hem misschien expres buiten de selectie hield om hem te behoeden voor nog meer spot na zijn eerdere optredens."

Toch sluit Taylor zijn verhaal op een positieve manier af. "Na de wedstrijd gebeurde er iets: een afscheid, een blijk van respect of hoe je het ook wil noemen, dat niet paste bij de rest van de dag. De menigte begon de naam van Sterling te zingen. En even leek het weer net als vroeger."

