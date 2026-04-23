Dennis te Kloese gaat Feyenoord verlaten. De algemeen directeur, die ook verantwoordelijk was voor het technische gedeelte binnen de club, gaat na 4,5 jaar een andere uitdaging aan. Hij verlaat Nederland voor Mexico.

Dat weet het Algemeen Dagblad althans zeker. Te Kloese laat Feyenoord achter zich en gaat aan de slag bij de Mexicaanse topclub Monterrey. Wel maakt Te Kloese het seizoen volgens de krant gewoon af en verlaat hij de Rotterdammers per 1 juli.

De clubs hebben het nieuws zelf nog niet bevestigd. Te Kloese zelf werd door ESPN eerder op de dag al geconfronteerd met de geruchten, maar houdt zelf nog de boot af. "Ik focus me op Feyenoord en het goed afronden van het seizoen", liet hij weten. Volgens hem 'speelt er niks'. Het AD zegt juist dat Te Kloese en de raad van commissarissen 'in goed onderling overleg' concluderen dat er afscheid van elkaar moet worden genomen.

Feyenoord zit door het vertrek wel met een probleem. Eerder vertrok technisch manager Mark Ruijl namelijk. Het AD noemt Feyenoord dus 'nogal onbemand'. Te Kloese begon 4,5 jaar geleden als algemeen directeur, maar toen Frank Arnesen vertrok als technische man nam hij die taken ook over. Daardoor was hij zowel algemeen directeur als technisch directeur.

Te Kloese wordt de laatste maanden fel bekritiseerd. Na succesjaren met Arne Slot als trainer kent Feyenoord nu lastige tijden. De komst van trainer Brian Priske pakte niet goed uit en ook onder Robin van Persie vallen de resultaten tegen. Daarnaast zijn er ook een aantal spelers die voor veel geld zijn gehaald, maar tegenvallen. Gonçalo Borges is daar bijvoorbeeld een van.

Strijd om plek twee

Feyenoord kent nog een pittig en spannend slot van het seizoen. Met nog vier duels te spelen moet de club alles uit de kast halen om tweede te worden in de VriendenLoterij Eredivisie. De Rotterdammers hebben 55 punten, op de voet gevolgd door NEC (54), FC Twente (53) en Ajax (51). De nummer twee verdient een rechtstreeks ticket voor de Champions League en is dus verzekerd van tientallen miljoenen.