Feyenoord zorgde afgelopen winter voor flink wat ophef door Raheem Sterling naar De Kuip te halen. De 82-voudig Engels international had bij zijn vorige clubs nauwelijks gespeeld, maar werd toch gezien als een droomversterking. Ruim twee maanden later is de conclusie keihard: Sterling is allesbehalve een aanwinst gebleken en heeft geen toekomst in Rotterdam-Zuid.

Met een indrukwekkend cv meldde Sterling zich in De Kuip. De aanvaller speelde eerder voor Liverpool, Manchester City, Arsenal en Chelsea. Met vier Premier League-titels en 82 interlands voor Engeland moest hij Feyenoord helpen in de strijd om plek twee. Die doelstelling is nog altijd haalbaar, maar de bijdrage van Sterling is beschamend. Sterker nog: hij bleek eerder een blok aan het been dan een versterking.

Uitgelachen Sterling

Het Algemeen Dagblad meldde dinsdagochtend dat de 31-jarige aanvaller geen toekomst heeft bij Feyenoord. Dat lijkt een logisch gevolg van zijn teleurstellende periode in Rotterdam. In veel wedstrijden was Sterling mikpunt van kritiek en vaak de zwakste schakel op het veld. Bij uitduels met FC Twente en NAC Breda werd hij zelfs meermaals uitgelachen, terwijl ook in De Kuip cynische reacties klonken richting 'Raheem The Dream' Sterling.

In de laatste competitiewedstrijd tegen NEC koos Robin van Persie op de linkerflank voor jeugdspeler Tobias van den Elshout. Volgens Van Persie had Sterling last van een pijntje, maar het lijkt vooral met zijn fitheid te maken te hebben. Feyenoord probeerde hem klaar te stomen voor de slotfase van het seizoen, maar met nog slechts vier wedstrijden te gaan is hij nog altijd niet volledig inzetbaar. En dat is ook helemaal niet gek als je voor je komst naar Rotterdam maanden niet hebt gespeeld. Feyenoord heeft gegokt en verloren. Zelfs in de matige Eredivisie maakt Sterling niet het verschil.

Van Persie sprak bij zijn komst nog over een speler met exceptionele kwaliteiten, maar die zijn in wedstrijden niet zichtbaar geweest. In 333 speelminuten had Sterling slechts één echt goed moment: een assist tegen NAC Breda. Verder voegde hij niets toe. Het is dan ook niet vreemd dat Feyenoord geen trek heeft om nog eens een salaris van ongeveer één miljoen euro te betalen voor de Engelsman. Zijn prestaties op het veld geven daar simpelweg geen aanleiding toe en dus is er wéér een deuk in het zelfvertrouwen van de oud-topvoetballer.

